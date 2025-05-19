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正式交棒！波克夏2026股東大會巴菲特將不再登台

2025/05/19 10:47

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（路透）波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特（Warren Buffett）在本（5）月舉行的股東大會上拋出震撼彈，宣佈將在年底退休，卸下執行長一職，外媒報導透露，明年波克夏海瑟威的股東大會將交由新任執行長阿貝爾（Greg Abel）主持，巴菲特將不再登台，結束多年傳統。

《奧馬哈世界先驅報》（Omaha World-Herald）報導，波克夏即將上任的執行長阿貝爾表示，公司將如往常一樣，在明年5月的第一個週末於奧馬哈舉行股東大會，但有一個重大轉變，巴菲特將不再登台。據透露，進行問答環節時，將由阿貝爾負責回答提問，巴菲特則將與其他董事會成員一起坐在場內。

阿貝爾補充，自己和巴菲特都認為，現在就公佈公司的計劃非常重要，這樣人們才能帶著正確的期望來參與股東大會。阿貝爾和巴菲特的女兒蘇西（Susie Buffett）接受《奧馬哈世界先驅報》採訪時提到了關於年度股東大會變動的計劃。

蘇西表示，未來將由阿貝爾負責問答環節，這是巴菲特的願望，由接手執行長的阿貝爾來負責是最合適的。蘇西也透露巴菲特做出決定時稱自己不會去台上，要將舞台留給阿貝爾。

隨著巴菲特在月初宣佈將於今年底卸任執行長的重磅消息後，這是波克夏海瑟威首波負面消息之一。儘管巴菲特表明將繼續參與公司事務，並保留董事會主席頭銜，未來仍預計會自然出現很多變化。

數十年來，來自全美乃至於全球各地的股東齊聚奧馬哈，參加這場被稱為「資本家胡士托盛會（Woodstock for Capitalists）」的活動，這場年會長期以來為奧馬哈經濟帶來龐大的推動。

自從年會改在CHI健康中心（CHI Health Center）舉辦以來，過去20年，波克夏的股東大會發展相當快速，這座擁有1.7萬個座位的體育館，在每年的問答環節都擠滿了人潮。

巴菲特過去總是和前副董事長孟格（Charlie Munger）一同登台，但隨著孟格在2023年離世，改由接班人阿貝爾與巴菲特一同接受提問。2021年，巴菲特公開選定阿貝爾作為下一任執行長的人選，並在2024年底致股東的信件中，稱阿貝爾已準備好接任。

多年以來，許多股東參加問答環節不僅是為了聽巴菲特回應有關波克夏、旗下子公司、投資和更廣泛的經濟議題，同時也為了聽取巴菲特對於各種商業、生活問題的建議。

作為波克夏董事會的一員，蘇西表示，對於股東而言，向巴菲特詢問「該如何選擇朋友」或是「從孟格那裡得到最重要的建議是什麼」這類的問題更有吸引力。但蘇西補充，談到有關於波克夏及其營運的問題時，阿貝爾可能知道得更多。

蘇西坦言，還不清楚如果巴菲特未來不在台上，股東們是否還會繼續擠滿體育館，但第1年預估會有很多人來看看沒有巴菲特主持的股東大會會是什麼樣子，目前唯一可以確定的是「情況會有所不同」。蘇西提到，在宣佈卸下執行長職務後幾天內，巴菲特就決定不再出現在舞台上。

蘇西也進一步解釋了巴菲特讓阿貝爾擔任執行長的決定，並稱，巴菲特在股東大會前一兩個月就告知自己這個消息，隨後他們會見了巴菲特長子、波克夏董事會成員霍華德（Howard Buffett），兩人一致認為他們的父親「絕對」做出了正確的決定。

蘇西表示，所有參與者都同意新的交接計劃比原先的計劃更可行，原定的計劃是阿貝爾會在巴菲特去世後才接任執行長。蘇西補充，未來的股東大會，在健康允許的情況下，巴菲特將與其他董事會成員、波克夏高層一同坐在前排。

阿貝爾則表示，自己認為現在公佈年會計劃是件好事，因為波克夏一直收到各界人士的關心，詢問關於未來會議的計劃。阿貝爾也重申巴菲特的承諾，不會出售任何1股波克夏股票，並稱巴菲特對公司的諾言「堅定不移」。

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