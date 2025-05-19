晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

穆迪摘除3A 美國30年期公債殖利率狂飆逼近5％

2025/05/19 10:13

美「股債匯」3殺再現！穆迪摘除3A，美30年期公債殖利率狂飆逼近5%（路透）美「股債匯」3殺再現！穆迪摘除3A，美30年期公債殖利率狂飆逼近5%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中貿易局勢緩和之際，穆迪（Moody's）無預警調降美3A信評，此震撼彈讓美元資產再度承壓，週一再現「股債匯」3殺，其中30年期美債殖利率一度飆7.5個基點，逼近5%大關，若升10個基點，就會突破5%，創2007年中期以來新高，專家表示，投資者在債券市場的關注點迅速轉向美國的財政軌跡，穆迪下調美國評級的舉動無疑再度使美元資產承壓，恐引發新1輪的美國資產拋售。

外媒報導，上週五美股收盤後，穆迪宣佈將美國的信用評級從最高級別的Aaa下調至Aa1。此次降級後，全球最大經濟體美國已被3大評級機構全部降至最高評級AAA以下。

穆迪給出的降級理由直指美國日益膨脹的預算赤字，該機構預計聯邦赤字將從2024年佔GDP的6.4%擴大至2035年的近9%，主要由債務利息支付增加、福利支出上升以及相對較低的稅收所驅動。

週一亞洲早盤交易時段，此消息引發美國資產的新1輪拋售，美股期貨、美債期貨和美元指數同步走弱。

週一，美股3大指數期貨集體下挫，截至台北時間9點32分，道瓊期貨跌0.61%，標普500指數期貨跌0.82%，那斯達克100指數期貨跌1.07%。

而美債殖利率幾乎是集體上漲，其中，30年期美債殖利率一度飆升7.5個基點，觸及4.972%，逼近5%，若殖利率上升10個基點，就足以使其升至5%以上，達到2023年11月以來的最高水平，並接近當年的峰值，當時利率達到了2007年中期以來的最高水平；10年期殖利率觸及4.504%，升6.5個基點；5年期利率也升至4.086%，升2.3個基點。

這些殖利率的上升，不僅會增加美國政府的債務償還負擔，還將透過推高抵押貸款和信用卡等貸款利率，威脅削弱實體經濟。

Wells Fargo策略師Michael Schumacher和Angelo Manolatos預測，10年期和30年期美國公債殖利率預計將因穆迪降級而再上升5-10個基點。

通常來說，債券殖利率上升通常會提振該國的貨幣資產，但由於美國龐大的債務問題，對美元資產的信心正在瓦解。數據顯示，彭博美元指數已接近4月低點，選擇權交易員情緒為5年來最負面，週一美元指數一度回測100.67，截至台北時間10點10分報100.85，跌0.24%。

歐央行行長Christine Lagarde在上週六接受媒體採訪時表示，美元近期兌歐元的貶值雖然違反直覺，但反映了「金融市場某些領域對美國政策的不確定性和信心喪失」。

今年4月，美國市場曾因川普的關稅政策而承受全面壓力，迫使投資人重新評估美國資產在投資組合中的核心地位。

隨著貿易局勢近期以來有所緩和，部分拋售情緒有所緩解，投資者在債券市場的關注點迅速轉向美國的財政軌跡，穆迪下調美國評級的舉動無疑再度使美元資產承壓。

Franklin Templeton Investment Solutions副投資長Max Gokhman表示，在持續不斷的無資金支持的財政支出面前，美國國債評級下調並不令人意外，而這種趨勢只會進一步加速。

隨著大型投資者（包括主權和機構投資者）逐漸將美債換成其他避險資產，債務償還成本將繼續攀升。不幸的是，這可能會為美國收益率創造危險的熊市陡峭化螺旋，進一步對美元施加下跌壓力，並降低美股的吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財