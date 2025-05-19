穆迪摘除3A 美國30年期公債殖利率狂飆逼近5％

美「股債匯」3殺再現！穆迪摘除3A，美30年期公債殖利率狂飆逼近5%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中貿易局勢緩和之際，穆迪（Moody's）無預警調降美3A信評，此震撼彈讓美元資產再度承壓，週一再現「股債匯」3殺，其中30年期美債殖利率一度飆7.5個基點，逼近5%大關，若升10個基點，就會突破5%，創2007年中期以來新高，專家表示，投資者在債券市場的關注點迅速轉向美國的財政軌跡，穆迪下調美國評級的舉動無疑再度使美元資產承壓，恐引發新1輪的美國資產拋售。

外媒報導，上週五美股收盤後，穆迪宣佈將美國的信用評級從最高級別的Aaa下調至Aa1。此次降級後，全球最大經濟體美國已被3大評級機構全部降至最高評級AAA以下。

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穆迪給出的降級理由直指美國日益膨脹的預算赤字，該機構預計聯邦赤字將從2024年佔GDP的6.4%擴大至2035年的近9%，主要由債務利息支付增加、福利支出上升以及相對較低的稅收所驅動。

週一亞洲早盤交易時段，此消息引發美國資產的新1輪拋售，美股期貨、美債期貨和美元指數同步走弱。

週一，美股3大指數期貨集體下挫，截至台北時間9點32分，道瓊期貨跌0.61%，標普500指數期貨跌0.82%，那斯達克100指數期貨跌1.07%。

而美債殖利率幾乎是集體上漲，其中，30年期美債殖利率一度飆升7.5個基點，觸及4.972%，逼近5%，若殖利率上升10個基點，就足以使其升至5%以上，達到2023年11月以來的最高水平，並接近當年的峰值，當時利率達到了2007年中期以來的最高水平；10年期殖利率觸及4.504%，升6.5個基點；5年期利率也升至4.086%，升2.3個基點。

這些殖利率的上升，不僅會增加美國政府的債務償還負擔，還將透過推高抵押貸款和信用卡等貸款利率，威脅削弱實體經濟。

Wells Fargo策略師Michael Schumacher和Angelo Manolatos預測，10年期和30年期美國公債殖利率預計將因穆迪降級而再上升5-10個基點。

通常來說，債券殖利率上升通常會提振該國的貨幣資產，但由於美國龐大的債務問題，對美元資產的信心正在瓦解。數據顯示，彭博美元指數已接近4月低點，選擇權交易員情緒為5年來最負面，週一美元指數一度回測100.67，截至台北時間10點10分報100.85，跌0.24%。

歐央行行長Christine Lagarde在上週六接受媒體採訪時表示，美元近期兌歐元的貶值雖然違反直覺，但反映了「金融市場某些領域對美國政策的不確定性和信心喪失」。

今年4月，美國市場曾因川普的關稅政策而承受全面壓力，迫使投資人重新評估美國資產在投資組合中的核心地位。

隨著貿易局勢近期以來有所緩和，部分拋售情緒有所緩解，投資者在債券市場的關注點迅速轉向美國的財政軌跡，穆迪下調美國評級的舉動無疑再度使美元資產承壓。

Franklin Templeton Investment Solutions副投資長Max Gokhman表示，在持續不斷的無資金支持的財政支出面前，美國國債評級下調並不令人意外，而這種趨勢只會進一步加速。

隨著大型投資者（包括主權和機構投資者）逐漸將美債換成其他避險資產，債務償還成本將繼續攀升。不幸的是，這可能會為美國收益率創造危險的熊市陡峭化螺旋，進一步對美元施加下跌壓力，並降低美股的吸引力。

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