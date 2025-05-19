金價勁爆行情來了！美國「黑天鵝」刺激金價狂飆近50美元

金價又暴漲！此「黑天鵝」事件激勵，週一金價狂飆近50美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價上週受貿易協議帶來的風險偏好上升，創下4年來最大週跌幅後，在國際評級機構穆迪（Moody’s）無預警向全球金融市場投下一枚震撼彈，摘掉美國最高信譽AAA金牌，受此黑天鵝事件激勵，週一金價飆高，漲逾47美元，每盎司觸3249.89美元。

週一（5月19日）亞洲交易時間8點8分，美國三大股指期貨紛紛走弱，標普500股指期貨目前下跌0.6%，納斯達克股指期貨目前下跌0.57%，道瓊期跌0.64%，現貨黃金則高開高走，來到3249.89美元，漲逾47美元。

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外媒報導，穆迪上週五宣佈將美國主權信用評級從象徵最高信譽的"Aaa"下調至"Aa1"，這意味著美國正式告別維持數十年的頂級信用評級俱樂部。值得注意的是，穆迪是3大評級機構中最後1家對美國"降級"的機構，此前標普在2011年、惠譽在2023年已先後剝奪了美國的AAA評級。

雖然降級消息在美股週五收盤後公佈，但金融市場的神經已然緊繃。長期美債殖利率率上週五應聲上漲5個基點，Mischler Financial董事總經理Tom Di Galoma用"完全意外的大新聞"形容市場震動。對沖基金Tolou Capital掌門人Spencer Hakimian警告，在缺乏其他避險消息的情況下，30年期美債可能面臨更大拋壓。Infrastructure Capital Advisors的Jay Hatfield更指出，當前市場本就因貿易戰陰雲而脆弱，評級下調無異於"在傷口上撒鹽"。

分析師指出，上週五穆迪突然下調美國主權評級，這一「黑天鵝」事件引發外界對美國財政狀況的擔憂，由此引發的避險買盤刺激金價走強，此外，美元走軟也有利金價走勢。

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