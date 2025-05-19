規模111兆的穩定幣成美元、美債救星？華爾街這麼說

花旗預計，2030年基本情境和樂觀情境下，穩定幣市場規模可達1.6-3.7兆美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元霸權搖搖欲墜，穩定幣市場快速擴張，正成為美元新的支撐點，以及美國短債新需求來源的救星，華爾街投行表示，Tether（泰達幣）已躋身美債主要持有者行列，由於擬議的立法要求持穩定幣必須持有短期美債，這為美債創造了新的需求來源。花旗預計，2030年基本情境和樂觀情境下，穩定幣市場規模可達1.6-3.7兆美元（約新台幣48.22兆至111.51兆）。

根據追風交易台，德銀全球宏觀與專題研究主管Jim Reid在最新報告中提到，穩定幣正以前所未有的速度快速擴張，企業財務高層感受到變革浪潮。

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Reid表示，近日在美國西海岸參加1個企業財務會議，所有財務主管都注意到他們業務中穩定幣交易的增加，這是一個不斷成長的市場。

所謂的「穩定幣」是1種數位資產，其中超過99%的穩定幣市值都與美元掛鉤，這些穩定幣持有超過1200億美元（約新台幣3.61兆）的美國儲備資產，實際上扮演了支持美國短期債務市場的貨幣市場基金的角色。

穩定幣對美國債券市場的影響日益擴大，德銀數據顯示，截至2025年3月，Tether持有的美國國債已達985億美元（約新台幣2.96兆），這一數字在2020年幾乎為零，現已躋身美債主要海外持有者行列。

花旗也指出，大型穩定幣提供者已成為美國公債的更大持有者，特別是與美元掛鉤的穩定幣，正在成為美國國庫券需求的1個不斷增長的來源。美國商務部長和財政部長提出通過立法的兩個主要原因是：增加對短期國債的需求，並加強美元作為全球儲備貨幣的地位。

大型穩定幣提供者，如Tether，已經成為美國國債的重要持有者。由於擬議的立法要求穩定幣持有者必須持有短期美國國債，這種情況為美國短期債務創造了新的需求來源。

此外，穩定幣在數位美元基礎設施中變得越來越重要，德銀表示，美國最符合其利益的是增加穩定幣需求，從而加強美元，特別是在穩定幣採用加速的時候，由於其「安全港」特徵，使其在當前市場波動中成為有吸引力的價值儲存手段。

花旗報告指出，目前美元在外匯儲備中的市佔仍佔主導地位，美元穩定幣的主導地位不僅源於先發優勢，更反映了美元作為首選儲備貨幣的"過度特權"，在穩定幣市場潛力巨大，花旗估計到2030年可能達到1.6至3.7兆美元規模。

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