不真心談判國家將調回4/2高關稅 美財長：這些國等著收信！

美國財政部長貝森特表示，如果各國未能與美國達成貿易協議，將很快恢復到4月2日的關稅稅率。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，如果各國在90天的緩衝期內未能與美國達成貿易協議，將很快恢復到4月2日的關稅稅率。

綜合外媒報導，財政部長16日向NBC表示，「如果各國不本著誠意進行談判，他們將會收到信函，其中概述最高關稅的稅率」。他補充說，「有些國家的關稅比例為10%，有些國家的則高得多。如果你不想談判，那麼關稅就會回到4月2日的水平。 」

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貝森特16日也在美國有線電視新聞網（CNN）的節目中表示，川普總統已經通知這些國家，如果不真誠地進行談判，關稅將回到4月2日的水準。他表示，美國最注重與18個重要貿易夥伴鞏固交易，但他並沒有透露關稅稅率何時恢復到「對等關稅」稅率。

貝森特也說，有很多規模較小的貿易關係，他們只能算出一個數字。另一個想法是，會做很多區域性交易，如「這是中美洲的費率，這是非洲地區的費率」。

川普於4月2日宣布一系列對等關稅，稱4月2日為「解放日」，後來暫停徵收這些關稅90天，將稅率降至10%的基準稅率。川普上週五對外表示，各國與美國達成貿易協議的時間「已經不多了」。川普當時在阿布達比舉行的商業圓桌會議上說，有150個國家同時希望達成協議，但沒辦法與那麼多國家會面。

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