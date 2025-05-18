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曾領447萬年薪！20年資深工程師「被AI搶飯碗」 靠打零工維生

2025/05/18 20:47

美國一位擁有20年經驗的軟體工程師，如今靠外送維生、住在露營車中。（示意圖，路透）美國一位擁有20年經驗的軟體工程師，如今靠外送維生、住在露營車中。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國一位擁有20年經驗的軟體工程師尚恩（Shawn K），過去領著年薪15萬美元（約新台幣447萬元），然而，在科技業裁員潮中失去高薪工作後，一年多來投了800份履歷仍未能重返職場，如今靠外送維生、住在露營車中，而這也凸顯AI、產業變遷交織下的勞動市場困境。

美國《財富》雜誌報導，尚恩曾在一家元宇宙研究公司擔任工程師，科技業裁員對42歲的他來說並不陌生，他曾在2008年金融危機和疫情期間兩度失業，但過去都能在短短幾個月內重新找到工作。然而，當他在去年4月收到解僱通知時，很快就意識到，這次與過往不同，因為AI正在徹底改變整個科技產業。

儘管尚恩擁有20年的工作經驗和電腦科學學位，在寄出超過800份求職信後，他只獲得不到10次面試機會。而更令人沮喪的是，其中有些面試甚至是與AI代理而非人類面談。他說「我覺得自己像個隱形人」表示「我感覺沒人看到我，好像在真正的人類看到我之前就被AI篩選掉了。」

他無奈地表示，這是「社會和經濟災難浪潮」（social and economic disaster tidal wave）的序幕，「（AI）大取代（人類）潮」（The Great Displacement）已經展開。

報導指出，曾經領高薪的尚恩，如今只能住在紐約市中心的一架露營車裡，是一名靠送外賣打零工維生的無業人員。尚恩也會在網上拍賣自己的一些家具和用品，例如他的筆記型電腦，但這樣只能為他帶來數百美元的收入，可稱是杯水車薪。

儘管如此，尚恩沒有失去希望，對AI也沒有感到憤怒，而是對企業為了省錢選擇AI覺得沮喪，他認為，企業仍以舊思維思考，當更少研發者可以完成全部工作，就是削減人力，而非試圖挑戰在充足人力下，可能達到的更多產出。

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