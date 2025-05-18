台電：今夜間備轉容量率9.6％ 超過3部核三2號機

台電今晚表示，今日白天用電尖峰於下午1點22分達3191萬瓩，備轉容量率達33.4%。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕核三廠2號機昨（17）日停機除役，各界憂慮供電穩定。台電今晚表示，今日白天用電尖峰於下午1點22分達3191萬瓩，備轉容量率達33.4%，而氣溫持續炎熱，晚間用電預估將攀升至3210萬瓩，預計夜尖峰備轉約9.6%，可用來因應突發狀況的備轉容量仍超過300萬瓩，等同超過3部昨日停機的核三2號機，供電無虞，請民眾放心。

台電說明，核三2號機原發電占比約3%，因應其停機，台電已提前預備包含燃氣、抽蓄水力、儲能及需求面管理等多元調度工具，持續確保日尖峰備轉容量率10%以上、夜尖峰7%以上的穩定供電目標。

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另立委關切核三2號機停機後，火力發電會造成「髒空氣日常」，台電指出，核三2號機發電占比僅約3%，影響有限，另因發電、環保空污防制效率持續隨科技進步，發一樣的電，空污、碳排可明顯減少，這也是我國近年「以氣代煤」，持續推動低碳、低空污的燃氣複循環機組，並加速佈建無碳綠能的能源轉型趨勢。

台電強調，從實際結果來看，空污部分，台電火力電廠空污排放量從2016年10.7萬公噸，降到2024年3.4萬公噸，減幅近70%；碳排部分，電力排碳係數從2016年每度電排碳0.530公斤，降至2024年0.474公斤，降幅亦超過10%。

台電表示，反觀2016年核能發電占比超過10%，應可見核能不是所有問題的解答，將目前以燃氣機組為主的火力發電，刻意曲解連結「髒空氣」標籤，無視核能發電也有核廢料問題需處理，並無助能源議題公共討論。

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