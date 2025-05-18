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避開京都人潮新選擇 1.8公里「竹之徑」成遊客新歡

2025/05/18 19:18

位於京都府長岡京和向日的「竹之里．乙訓」綿延1.8公里。（取自朝日新聞官網）位於京都府長岡京和向日的「竹之里．乙訓」綿延1.8公里。（取自朝日新聞官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本京都遊客人潮擁擠，想要避開這座歷史名城擁擠人群的遊客，有了另一種選擇。京都近郊地區竹林中綠樹成蔭的小路現在深受遊客歡迎。

許多遊客蜂湧至只有400公尺長的嵐山竹林道，但位於京都府長岡京和向日的「竹之里．乙訓」卻綿延1.8公里，這條較長的竹林路線，讓遊客有機會在遠離城市喧囂的安靜區域，欣賞沙沙作響的竹葉和歌唱的鳥兒。

這條「竹之徑」出奇的明亮，因為它穿過的是竹筍田而不是竹林。當地農民透過除掉較高的竹子來管理竹子，以便陽光能夠照射到地面，讓可食用的「竹筍」生根發芽。

竹子生長很快，因此必須不斷砍掉較高的竹幹，以便讓嫩芽長出來，結果是竹路上的陽光也更加充足了。

這裡挖出的竹筍受到當地餐廳的高度評價，他們把竹筍切成片，就像生魚片一樣，配上醬油和芥末食用。

早期向日市西北部的丘陵以盛產優質竹筍而聞名，為了保留這片景觀，也基於觀光考量，在2000年才整理出這片「竹之徑」。

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