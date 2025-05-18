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美前貿易高官：美國盟邦貿易協議若吃虧 川普恐失抗中助力

2025/05/18 16:14

前美國代理副貿易代表柯特勒直言，川普要求美國盟友和夥伴就中國相關問題上進行合作，卻又對他們徵收關稅，這沒有意義。（路透）前美國代理副貿易代表柯特勒直言，川普要求美國盟友和夥伴就中國相關問題上進行合作，卻又對他們徵收關稅，這沒有意義。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》18日刊出前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）的專訪，她針對美國總統川普的關稅和其他經濟政策指出，若美國盟友感到被迫達成違背自身利益的貿易協議，就不會那麼熱衷於與美國合作應對中國問題。

《讀賣》詢問柯特勒，是否覺得川普的對等關稅和其他經濟政策，正在試圖建立對抗中國的統一戰線？柯特勒回答，華府在進行中的貿易談判中有一個「經濟安全支柱」目標，例如最近宣布的美英協議，即設下更嚴格的原產地規則、強化的轉運和投資審查措施等。

然而，如果中國真的是本世紀的巨大挑戰，那麼在要求美國盟友和夥伴就中國相關問題上進行合作的同時，又對他們徵收關稅，就沒有什麼意義。柯特勒擔心，如果美國的夥伴感到被迫達成違背自身利益的貿易協議，他們就不會那麼熱衷於與美國就中國問題進行合作。

《讀賣》繼續問道，從美中競爭的角度來看，如何看待川普的經濟政策？柯特勒回應，白宮不太重視世界貿易組織（WTO）義務，必要時可能忽視這些義務。與此同時，中國正將自己塑造成自由貿易和基於規則國際秩序的捍衛者。

柯特勒擔心，如果美國被認為放棄基於規則的國際經濟秩序，將導致其他國家加倍努力，在沒有美國的情況下維持和加強這項秩序，此一趨勢最終將在未來幾年對美國造成不利影響。

針對如何確保與川普政府達成貿易協議後的持續性，柯特勒直言川普將關稅視為解決一系列問題的工具，不論貿易、移民或國防方面，只要川普不喜歡某個國家的政策，或他認為某國投入資金不足，就可能提高關稅。

柯特勒認為，各國將在貿易談判中爭取未來關稅調整幅度的確定性。

柯特勒在美國貿易代表辦公室任職近30年，參與一系列貿易談判，包括涉及日本、南韓和中國的談判。在歐巴馬總統任內，柯特勒參與「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）談判，目前擔任亞洲協會政策研究所副所長。

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