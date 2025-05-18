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中國課POM反傾銷稅率 台塑：稅率比同業低 反而有利

2025/05/18 15:59

中國課POM反傾銷稅率，台塑表示，稅率僅4%，比同業低反而有利。（資料照）中國課POM反傾銷稅率，台塑表示，稅率僅4%，比同業低反而有利。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中國商務部今（18）日表示，明日起針對美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）徵收反傾銷稅，被點名的台塑（1301）低調表示，雖然POM佔台塑營收約1%，影響甚微，但台塑稅率僅4%、低於同業，反而對營運有利。

去年中國商務部公告將對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛（POM）進行反傾銷立案調查，為期一年的調查結果今日出爐。

中國商務部公告，台灣方面，台灣寶理塑膠股份有限公司3.8％、台灣塑膠工業股份有限公司（台塑）4％，其他台灣公司32.6％；美國方面，泰科納聚合物公司（Ticona Polymers, Inc.）74.9％，其他美國公司74.9％；歐盟方面，塞拉尼斯生產德國有限及兩合公司（Celanese Production Germany GmbH & Co. KG）34.5％，其他歐盟公司34.5％；日本方面，寶理塑料株式會社35.5％、旭化成株式會社24.5％、其他日本公司35.5％。

台塑指出，觀察同業稅率，其實台塑反傾銷稅率為4%，較同業低許多，而第一季POM營收約5.3億元，僅占台塑首季營收1%，影響其實不大，但對台塑未來POM的業務將更具優勢。

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