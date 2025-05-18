英媒：中國稀土出口核准牛步化 關鍵材料恐斷鏈

內人士表示，中國審批稀土出口速度緩慢，可能導致全球關鍵材料供應鏈中斷。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，中國根據新的出口管制規定，已開始允許部分稀土出口，但業內人士表示，審批速度緩慢可能導致全球關鍵材料供應鏈中斷。

4月初，北京對7種稀土元素和永久磁鐵實施出口限制，這些元素對於電動車、風力渦輪機、人形機器人和戰鬥機等產品至關重要。

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出口商、中國行業團體和供應鏈專家表示，經過數週的拖延，北京商務部終於批准部分對歐洲出口的許可證，但批准速度遠遠無法滿足需求。

德國工業聯合會 （BDI） 執行董事會成員沃爾夫岡·尼德馬克 （Wolfgang Niedermark） 表示：避免歐洲生產受到重大損害的機會正在迅速消失，包括特斯拉、福特和洛克希德馬丁在內的美國製造商在最近的投資者簡報會上對中國新的出口管制表示擔憂。

一位不願透露姓名的駐中國的歐洲產業高層表示，目前的稀土出口拖延對外國製造商來說是「無法忍受的」。

中國擴大對稀土出口的管制，原是對美國總統川普4月2日宣布的全面關稅的回應。上述管制措施要求出口商在出口7種目標稀土時必須獲得許可證。目前尚不清楚這兩個經濟超級大國本月同意關稅戰停火以來，中國是否已開始批准對美出口。

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