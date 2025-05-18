彭博：除了輝達 COMPUTEX 四件事值得關注

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）週一（19日）將在台北開幕。（示意圖，資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）是亞洲最大的電子會議，週一（19日）將在台北開幕，輝達執行長黃仁勳、高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙、富士康董事長劉揚偉等產業大咖都將登台開講。

今年的展覽將展示實現人工智慧所需的硬體，除輝達晶片外，還包括鴻海組裝的伺服器機架；台達電以及亞洲重要零件公司展示產品。在推銷新產品下，但這些公司也面臨美國政府關稅制度的質疑和挑戰。彭博報導，除了輝達之外，這次科技盛會有4項需要關注的關鍵主題。

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首先是晶片製造地域轉移。川普希望製造業回歸美國本土，為此，白宮已獲得重大的晶片製造承諾，最引人注目的是來自台積電的1000億美元額外投資。隨著台積電在亞利桑那州擴建更多生產線，產業供應鏈參與者也加入投資美國的行列，並由於新的關稅而加速投資計劃。

而亞洲最大的電子公司也可能在中東找到新的機會，因為在台北國際電腦展開幕前一周，由川普率領的美國代表（包括輝達等企業執行長）訪問沙烏地阿拉伯利雅德，並承諾達成新的貿易協議。除了放寬人工智慧晶片出口規則外，此次訪問還凸顯中東在人工智慧領域日益增長的重要性。

第二是人工智慧的回報值得懷疑。從超微到輝達和高通，生成人工智慧的發展在去年的台北國際電腦展上被譽為可與網路的出現相提並論。但消費者的反應卻不那麼熱情。

據產業追蹤機構 IDC 稱，假日季度智慧型手機出貨量僅成長2.4%，個人電腦出貨量成長更是僅1.8% 。三星等公司關於人工智慧將如何改變日常生活的承諾尚未實現。蘋果甚至尚未推出適用於iPhone的完整AI套件。因此，Computex的高階主管將面臨何時能獲得投資回報的問題。企業還必須解決對人工智慧泡沫的擔憂。微軟已經撤回部分擴張計劃，阿里巴巴集團則警告，不要在不清楚用途的情況下建造大型資料中心。

第三是英特爾的新執行長的經營動向。英特爾公司新任執行長陳立武將不會以正式身分出席台北國際電腦展，因為英特爾不會在台北國際電腦展上發表傳統的主題演講，但他仍將繼續與合作夥伴和客戶溝通，可能會比展會上的任何人參加更多的會議。

英特爾仍然是最大的個人電腦和伺服器處理器供應商。陳立武將努力說服客戶，除了台積電外，英特爾的工廠是可行的替代製造商。IDC分析師Bryan Ma表示：「Computex 歷來是一個以PC為中心的展會，但英特爾似乎卻悄無聲息地退出了這場展會。」

第四是鴻海集團的首次亮相。劉揚偉將於週二主持主題演講，可能強調其作為人工智慧伺服器組裝商日益增長的作用。鴻海正努力實現收入多元化，不再只依賴組裝智慧型手機和其他消費性電子產品。該公司已成立汽車部門並希望獲得更多電動車訂單。

外界關切的重點還有輝達的下一步計劃。黃仁勳在台灣是一位傳奇人物，他的一舉一動都受到人們的關注。投資人將渴望了解更多有關該晶片設計公司擴大影響力的策略。

輝達計劃大約每年升級一次其人工智慧晶片，黃仁勳也談到了人工智慧在機器人產業的潛力。微軟的開發者大會（Microsoft Build）也將於22日在美國西雅圖舉行，最近有越來越多的猜測稱，輝達將與高通聯手為PC打造更多具有AI功能的基於安謀的晶片。

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