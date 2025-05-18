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別被90天休戰騙了？ 習近平國師警告：川普「這時間」恐再翻臉

2025/05/18 13:38

習近平國師、中國人民大學學者金燦榮日前發文稱，中國仍須警惕川普的出爾反爾。（資料照，法新社）習近平國師、中國人民大學學者金燦榮日前發文稱，中國仍須警惕川普的出爾反爾。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰日前在瑞士會談後達成協議，暫時休兵90天。不過，習近平國師、中國人民大學學者金燦榮列出3點警告，儘管形勢樂觀，中國仍須警惕川普的出爾反爾，更要留意川普會不會在6月後又再度翻臉。

被視為習近平國師的中國著名國際問題專家、人民大學教授金燦榮，日前撰文「中國打了一場漂亮仗，但我斗膽澆一盆冷水」，文章一開始指出，美中此次暫時休戰、日內瓦的談判能夠取得階段性成果，主要基於3點，其一，中國對美國的無理要求並未選擇讓步，而是「硬摃」；其二，川普政府內部面臨實質的經濟與政治壓力；其三，6月美國將有6兆美元國債到期，存在壓力。

然而，金燦榮稱不能盲目樂觀，他分析「如果6月川普通過了美國國債這一關，他沒準就緩過氣來了。如果中方沒給他想要的東西，到了夏秋之際，他沒準又跟我們打（關稅戰）。」

金燦榮舉例，2018年的中美貿易戰，川普就出爾反爾。因此這次談判要吸取上次貿易戰的經驗教訓，千萬不要盲目樂觀。

金燦榮表示「中國很認真地執行，但川普總是得寸進尺，找各種藉口對中國極限施壓，導致上回中美貿易談判多次嚴重重挫」、「千萬別忘了。這次談判要吸取上次貿易戰的經驗教訓，千萬不要盲目樂觀。」

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