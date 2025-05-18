法網公開賽開打！ 運彩公會推獎金擂台 網友嗨喊：預測也能賺

運彩公會推出【挑戰法網｜獎金擂台賽】。（運彩公會提供）

〔記者許國楨／台中報導〕2025年法國網球公開賽即將於5月19日正式登場，這場四大滿貫之一的全球矚目紅土賽事，除了場上選手拚搏，場外也有激烈賽事，運彩公會推出【挑戰法網｜獎金擂台賽】，由於總獎金高達10萬元，吸引大批網友關注，摩拳擦掌準備進場比拼預測實力！

運彩公會理事長何昱奇今天表示，只要於法網賽事期間投注累積滿50萬元，即可進榜競爭十大獎金名額，冠軍獨得3萬元，亞軍可獲2萬元，季軍也有1萬元進帳，第6至10名則可平均分得3200元，此外，冠軍戰當日更設有【紅土挑戰者特別獎】，只要擠進排行榜前十、且當天單場投注達10萬元，還可申請額外2%派彩獎金加碼，最高再拿2萬元！

請繼續往下閱讀...

活動一出，網友熱烈回應：「終於有刺激的網球活動了，邊看球邊賺錢一舉兩得」、「紅土賽事本來就難猜，這次有獎金更想挑戰」、「去年錯過加碼，今年一定要衝一波」。

不少球迷也表示，紅土場地變數高，正是展現判斷力的好時機：「只要押中冷門，根本現場提款機」、「誰說看球只能喝啤酒？這次我要喝香檳慶功」。

何昱奇說，想參加的球迷，只需成為【運彩公會指定證號93181001】的網路會員，即可加入這場紅土對決。看球不再只是娛樂，下注預測也能變成你的獲利機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法