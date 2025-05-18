關稅、台幣升值、電價衝擊 岡山「螺絲窟」工廠今年格外辛苦

去年我國螺絲、螺帽扣件出口美國佔比高達46%，是重要經濟命脈。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國對等關稅加上新台幣急升匯率波動衝擊，高雄岡山「螺絲窟」工廠苦不堪言，線材大盤商哀號近期買氣冷清、成交量疲弱，某大鋼廠甚至接單和生產均破有史以來最低迷的紀錄，大部分業者目前以降低產能因應，靜待關稅談判結果。

去年高雄金屬加工製品產值達2330億元，輸美產值約564億元，螺絲、螺帽占了92%。（記者蘇福男攝）

據財政部統計，去年我國螺絲、螺帽扣件出口美國佔比高達46%，是重要經濟命脈，其中，高雄金屬加工製品產值達2330億元，輸美產值約564億元，螺絲、螺帽占了92%。

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目前岡山螺絲窟業者大多以降低產能因應觀望，待台美關稅談判結果出爐，再見機行事。（記者蘇福男攝）

岡山本洲工業區聚集近百家中小規模螺絲工廠，是產業興衰指標，部分業者指出，去年下半年起，螺絲工廠訂單減少，移工加班突然變少，下班後廠區一片冷清，和以往熱絡景象成強烈反比；今年以來的關稅戰更增添不確定因素，讓業者對後市「剉咧等」！

岡山本洲工業區聚集近百家中小規模螺絲工廠，是產業興衰指標。（記者蘇福男攝）

1名從事汽車材料業長達30年的業者，不禁感嘆「從業以來首次遇到這種亂局，而且看不到未來」，劉姓業者說，岡山螺絲窟多是中小企業，政府提出的多項補助方案，對他們而言是「看得到、吃不到」，目前業者大多以降低產能因應觀望，待關稅談判結果出爐，再見機行事。

線材業者指出，這段期間業者多看少做，大家心態趨於保守，不只台灣，鄰近越南市場也同樣買氣低迷，因而調降熱軋捲生產商價格。

此外，台電5月16日起對用電大戶率先實施夏月電費，許多鋼鐵及螺絲廠、抽線廠、電鍍廠將再增加營運成本，「關稅、台幣升值、電價衝擊一波接一波，今年特別辛苦」。

台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉表示，我國螺絲、螺帽產品4成以上出口美國，這2年螺絲扣件產業不景氣，業者好不容易苦撐活下來，這波又面臨關稅衝擊，業者都期盼政府盡速與川普政府談判出好結果。

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