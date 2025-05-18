美中關稅停戰、金價回檔，法人示警關稅戰和解金價恐急挫。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕美中雙方部長於日內瓦初次就關稅問題協商，出乎市場意料的迅速做出停戰90天的臨時協議，恐慌驟降導致漲多的金價回檔，目前約在每盎司3100-3200美元震盪，法人認為。不過90天的談判期間仍具有高度不確定，黃金低接買盤仍屬熱絡，短線金價以震盪為主，然而，一旦美中關稅戰和解，金價恐急挫，投資人仍須注意風險。

法人指出，關稅戰造成國際間對立情緒，地緣政治風險偏高；課徵關稅會造成物價上漲，未來通膨壓力大；貿易壁壘使經濟展望疲弱，投行甚至指出衰退風險升高；失業率與物價二端的平衡喪失，聯準會的利率政策面臨兩難，不過在經濟疲弱的前提下聯準會將無力升息，未來實質利率勢必走低。

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整體來說，影響黃金價格的因素全面性有利於黃金，投行也接連調高金價目標，不過，法人也提醒，投資人需要注意的是，目前有利於黃金的各項消息都建立在川普發動關稅戰，也就是說，若是美中關稅戰出現大和解，市場情緒將會V型反轉，已漲多的黃金恐將急挫。

法人建議，面對未來變數頗多，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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