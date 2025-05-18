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不滿因關稅漲價 川普嗆沃爾瑪：應自負成本非轉嫁消費者

2025/05/18 07:51

川普強調，沃爾瑪和中國之間應該「自行吸收關稅成本」，而不是把這些成本轉嫁給顧客。（路透）川普強調，沃爾瑪和中國之間應該「自行吸收關稅成本」，而不是把這些成本轉嫁給顧客。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策為全球經濟貿易帶來衝擊，對於美國國內零售業也影響甚鉅，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）15日公布財報同時，警告美國政府的關稅政策已經導致4月和5月商品價格上漲，由於許多關稅漲價措施還未生效，商品價格未來可能會漲更多。對此，川普17日在「真實社群」（Truth Social）發文回嗆沃爾瑪，並稱沃爾瑪去年大賺數十億美元，已遠遠超出預期。

川普在社群發文直言，沃爾瑪應該停止把整體供應鏈漲價的原因歸咎於關稅，「沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠超出預期」。川普強調，沃爾瑪和中國之間應該「自行吸收關稅成本」，而不是把這些成本轉嫁給顧客。川普說：「我會密切關注這件事，你們的顧客也一樣！」

根據《路透》報導，針對川普的說法，沃爾瑪方面則回應稱，該公司始終致力於為消費者提供儘可能低的價格，這一方針並不會改變，「在零售利潤空間本就極其有限的現實下，我們會儘可能地將價格維持在最低」。

沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）15日曾表示，由於零售利潤微薄，零售商無法完全吸收所有的關稅成本，但他提到，關稅主要影響的是來自中國的非食品類商品，並承諾沃爾瑪不會因此提高食品價格。

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