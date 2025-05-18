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長榮、中遠等全面調漲美國線運價 每只貨櫃飆漲4.5萬元

2025/05/18 07:14

在船舶緊張下，美森、長榮、COSCO等船公司均發佈漲價北美航線運價通知，每個貨櫃的運價上漲500至1500美元。（業者提供）在船舶緊張下，美森、長榮、COSCO等船公司均發佈漲價北美航線運價通知，每個貨櫃的運價上漲500至1500美元。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易休兵，在中國貨櫃大搶運下，北美航線運價狂飆，中國貨代公司表示，目前美國線5月底出貨的船隻艙位已接近滿艙，在船舶調度困難下，美森、長榮、COSCO（中遠）等船公司均發佈漲價通知，每個貨櫃的運價上漲500至1500美元（約新台幣1.51萬至4.53萬元）不等，以寧波港至紐約航線為例，目前，40英尺長的貨櫃報價已調至約4300美元（約新台幣12.98萬元）。

華爾街見聞報導，5月14日，中美貿易談判後最新關稅落地，此前幾乎暫停的中美貿易開始全面恢復，「世界超市」義烏再現海運爆單、工廠加緊趕工、商家重新接到了美國客戶的訂單的榮景。

15日上午10點，記者相繼來到義烏港和義烏鐵路口岸，幾家專做美線的倉庫正在繁忙作業，貨物透過稱重、貼標和檢查後，被現場工人有序地排列放置在貨櫃內，園區現場各類裝載貨物的卡車往來穿梭，一片繁忙。

「昨天這個倉庫都是滿滿的，忙了一整晚都在裝貨，現在才剛空一點。」現場工作人員告訴記者，4月底開始，對美的貨物就開始多起來了，近期關稅降下來感受更加明顯，工作量增加了不少。

在不遠處的辦公區，記者以採購商身分到多家貨代公司進行了詢價，幾家專做美線的貨代公司異常繁忙，伴隨著現場此起彼伏的接電話聲音，工作人員告訴記者，這兩天去往美國的航線都接近爆艙，客戶的詢單一個接著一個，他們都是加班加點做業務，而在“五一”節前，他們的業務量削減了近一半以上。

１家貨代公司工作人員催促說，「我前天訂邁阿密2900美元（約新台幣8.75萬元），昨天裝船就到3800美元（約新台幣11.47萬元）了，美線勢頭大漲，最早可以訂到20號船期，這次航線結束後還要漲。」

貨代公司進一步指出，新政策出來幾個小時，很多美國客戶就去聯繫中國廠商，要求抓緊訂貨櫃發貨，發往美國的貨櫃運價也隨之上漲，現在大家都在搶時間，目前發的還是一些工廠之前備好的庫存，隨著後面增加的訂單越來越多，美線物流會更加緊張，這個情況（漲價）可能還會持續一段時間。

記者從多家貨代公司了解到，先前由於中美關稅問題，許多船公司都縮減美線運力到東南亞和歐洲方向，因此現在去往美國的船舶相對緊張。目前，美線5月底出貨的船隻艙位已接近滿艙內。

美森、長榮、COSCO等船公司均發布了漲價通知，每個貨櫃的運價上漲500至1500美元不等，以寧波港至紐約航線為例，目前，40英尺長的貨櫃報價約4300美元。

報導指出，「加班加點趕工」是普遍情況，位於諸暨的１家襪業工廠負責人告訴記者，之前美國客戶暫停的訂單都恢復了，客戶還加了一些訂單，要他們抓緊趕制和發貨。作為１家主做外貿的襪業製造企業，他們已經深耕美國市場餘年，客戶包括美國多家知名運動品牌和一些大型商超。

「我們之前是按照50%訂單量備貨的，目前除了加緊趕工按期交付原有訂單外，美國客戶還額外增加了訂單，要求我們加急出貨。」金華武義１家做聖誕用品的工廠負責人告訴記者。

義烏１家工廠負責人表示，來自美國的訂單紛至沓來，對外貿企業的生產供應能力提出了挑戰。不少工廠已經開始緊急招募更多的生產工人，目前美國客戶新增訂單已經超過我們的生產能力負荷，我們只能根據情況放棄部分訂單。

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