晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳：假如我現在是學生 我會用AI做好工作

2025/05/17 22:01

黃仁勳說：「如果我今天是一名學生，無論學習數學、科學、化學還是生物，無論我將進入哪個科學領域或從事什麼職業，我都會問自己，我如何利用人工智慧來更好地完成我的工作？」（取自CNBC）黃仁勳說：「如果我今天是一名學生，無論學習數學、科學、化學還是生物，無論我將進入哪個科學領域或從事什麼職業，我都會問自己，我如何利用人工智慧來更好地完成我的工作？」（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳表示，假如他現在是學生，他會利用生成式人工智慧來工作，無論未來要從事那一個行業，都將獲得成功的職業生涯。

CNBC報導黃仁勳在1月與克萊奧·艾布拉姆 （Cleo Abram） 主持的「大型對話」節目中說道，，「我要做的第一件事就是學習人工智慧」，他並提到ChatGPT、Gemini Pro 和Grok等工具。

他補充說：「學習如何與人工智慧互動，以及學習如何善於提問的人沒有什麼不同。引導人工智慧非常相似。你不能只是隨機地問一堆問題，讓人工智慧成為你的助手需要一些專業知識和技巧，並知道如何引導它。」

黃仁勳的見解來自於目前很少有美國年輕人定期使用人工智慧。根據哈佛大學教育研究生院、Common Sense Media和Hopelab於2024年發布的報告，11%的14至22歲美國人表示，他們每週使用生成人工智慧僅一到兩次。然而，根據領英的《2025年工作變化報告》，到2030年，大多數工作所需的70%的技能可能會因人工智慧技術而改變。

黃補充說，完善人工智慧提示，以及總體上提出更好的問題，這都是一項在未來幾年仍將具有現實意義的技能，因此學生應該花時間培養這項技能，無論他們認為自己身處哪個職業領域。

黃仁勳說：「如果我今天是一名學生，無論學習數學、科學、化學還是生物，無論我將進入哪個科學領域或從事什麼職業，我都會問自己，『我如何利用人工智慧來更好地完成我的工作？』」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財