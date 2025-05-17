黃仁勳：假如我現在是學生 我會用AI做好工作

黃仁勳說：「如果我今天是一名學生，無論學習數學、科學、化學還是生物，無論我將進入哪個科學領域或從事什麼職業，我都會問自己，我如何利用人工智慧來更好地完成我的工作？」（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳表示，假如他現在是學生，他會利用生成式人工智慧來工作，無論未來要從事那一個行業，都將獲得成功的職業生涯。

CNBC報導黃仁勳在1月與克萊奧·艾布拉姆 （Cleo Abram） 主持的「大型對話」節目中說道，，「我要做的第一件事就是學習人工智慧」，他並提到ChatGPT、Gemini Pro 和Grok等工具。

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他補充說：「學習如何與人工智慧互動，以及學習如何善於提問的人沒有什麼不同。引導人工智慧非常相似。你不能只是隨機地問一堆問題，讓人工智慧成為你的助手需要一些專業知識和技巧，並知道如何引導它。」

黃仁勳的見解來自於目前很少有美國年輕人定期使用人工智慧。根據哈佛大學教育研究生院、Common Sense Media和Hopelab於2024年發布的報告，11%的14至22歲美國人表示，他們每週使用生成人工智慧僅一到兩次。然而，根據領英的《2025年工作變化報告》，到2030年，大多數工作所需的70%的技能可能會因人工智慧技術而改變。

黃補充說，完善人工智慧提示，以及總體上提出更好的問題，這都是一項在未來幾年仍將具有現實意義的技能，因此學生應該花時間培養這項技能，無論他們認為自己身處哪個職業領域。

黃仁勳說：「如果我今天是一名學生，無論學習數學、科學、化學還是生物，無論我將進入哪個科學領域或從事什麼職業，我都會問自己，『我如何利用人工智慧來更好地完成我的工作？』」





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