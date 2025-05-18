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Fed悄悄印鈔 上週買進436億美元公債

2025/05/18 07:13

外媒指出，美國聯準會（Fed）最近悄悄採取量化寬鬆（QE）購債行動。（法新社）外媒指出，美國聯準會（Fed）最近悄悄採取量化寬鬆（QE）購債行動。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）最近悄悄採取量化寬鬆（QE）購債行動，上週4天累計買了價值436 億美元的美國公債。分析師直言，此舉其實相當於聯準會印鈔，「問題是這些錢用來做什麼？」如果經濟強勁，那麼購債行動根本就不會發生，這是一個警訊，「有些事情正在發生，聯準會知道這一點」。

綜合外媒報導，聯準會上週不動聲色買進美國公債，4天累計買了價值436億美元，光是5月8日當天就買進88億美元的30年期美國公債，上週初買的348億美元美債另計，「這可不是小數目」。

報導指出，此舉類似於量化寬鬆政策 （QE），引發人們對幕後真正發生事情的重大疑問。通常情況下，量化寬鬆政策會公開宣布，透明度很高。然而，此次最新購債卻悄無聲息進行。

一位分析師指出，此舉其實相當於聯準會印鈔，即使不是實體印鈔，也增加了貨幣供應量，「問題是這些錢用來做什麼？」

這個問題在 5 月 9 日得到部分答案，當天美國財政部試圖拍賣 1500 億美元債券，最終僅售出 780 億美元，缺口高達 720 億美元。據悉，為避免殖利率飆升導致市場動盪，聯準會介入購買 200 億美元債券，彌補部分缺口。聯準會並未將此舉作為一項新政策宣布，而是保持沉默。

這種行動通常被稱為「隱形量化寬鬆」，聯準會為金融體系注入流動性，但沒有正式稱之為量化寬鬆。如果這項措施公開實施，市場可能會做出負面反應，認為這是承認經濟比聲稱的更脆弱，或利率過高。

聯準會的舉動表明幕後可能存在隱藏的壓力，如果經濟真如媒體報導的那麼強勁，就沒有必要突然大規模購買債券。儘管還不到恐慌時刻，顯然是一個警訊，表明有些事情值得關注。

聯準會的行動顯示其決心維護穩定，但不承認任何錯誤。官方聲明的政策保持不變，可能無法反映聯準會的實際舉措。正如那句老話：「看他們做什麼，不要看他們說什麼」。

有外媒認為，Fed的舉措已經引起一些交易員關注，聰明的投資者也應該注意到了。尤其是大宗商品交易員，他們對貨幣政策的花招具有敏銳的嗅覺。

外媒研判，Fed的隱形QE只是一場更大金融遊戲的開場，黃金價格不斷攀升，比特幣的合法性不斷提升，巴西等資源豐富的經濟體也將從中受益。

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