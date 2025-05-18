日本分析師華為報告歪樓！意外曝光中芯AI晶片良率僅30％

分析師指出，中芯國際7奈米製程良率相當低。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，日本瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 出具最新報告闡述看漲輝達的看觀點時，卻意外轉向討論華為 Ascend 910 系列（昇騰 910）AI晶片動態，預估2025 年Ascend 910 a/b/c 的出貨量雖可能超過70 萬片，但主要代工廠中芯國際的良率仍然相當低，僅有 30%。

科技媒體《Wccftech》報導，中國明星AI玩家曾公開宣稱，華為 Ascend 910C 晶片足以匹敵輝達 H100 GPU 。而且，從華為精心策劃的舉動對輝達股價造成的打擊（儘管只是短暫的）來看，市場似乎也同意這一觀點。

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現在，一位分析師對華為的 Ascend 系列晶片做出一些令人震驚的聲明，而且是在一份專門針對輝達的報告中。瑞穗分析師 Vijay Rakesh 在闡述他看漲輝達的觀點時，卻意外轉向討論華為 Ascend 910 系列晶片的動態。

他指出，「我們估計 Ascend 910a/b/c 的產量在 2025 年可能達到 70 萬片以上，但主要代工廠中芯國際的良率仍然相當低，估計約為 30%」。根據此前的資料，華為 Ascend 910C 晶片採用了中芯國際 7奈米製程，良率偏低。

另外，華為 Ascend 910 系列晶片也美國管制，美國商務部工業和安全局（BIS）日前公布，在世界任何地方使用華為的Ascend AI晶片，均違反美國政府出口管制。

之前，華為透過「白手套」算能科技讓台積電代工製造Ascend 晶片，算能已被美國商務部列入黑名單。

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