中國榴槤外交轉向 放行柬埔寨榴槤進口

中國允許柬埔寨榴槤進口。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國榴槤外交再度出擊，柬埔寨已成為最新一個進入利潤豐厚的中國榴槤市場的東南亞國家，目標是搶佔泰國、越南和馬來西亞的市佔率。分析人士認為，中國決定允許柬埔寨榴槤進口，使其能夠鞏固與親中但收入相對較低的東南亞國家之間的關係，同時在貿易戰中促進中國與美國以外國家的貿易。

中國榴槤需求龐大，近年來透過榴槤外交拉攏東南亞國家，隨著這些國家對中國市場依賴越來越深，北京今年開始對二大進口國設置貿易障礙，泰國及越南成為苦主。與此同時，北京也開放其他東南亞國家榴槤進口，進一步擠壓泰國及越南榴槤在當地的市佔率。

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《南華早報》17日報導，本月初，中國國家主席習近平在金邊與官員，簽署了一項更廣泛的協議後，中國海關總署於4月底開始允許符合食品安全法的柬埔寨新鮮榴槤進口。這代表柬埔寨已成為最新一個進入中國榴槤市場的東南亞國家，可望搶佔泰國、越南和馬來西亞的市佔率。

馬來西亞榴槤學院（一家培訓當地種植者的機構）顧問林振基（Lim Chin Khee，音譯）認為，柬埔寨仍需要國際市場建立自己的品牌聲譽，柬埔寨榴槤缺乏類似泰國金枕頭或馬來西亞貓山王榴槤品牌的認知度。

不過，新加坡研究公司亞太經濟執行長比斯瓦斯（Rajiv Biswas） 表示，一些中國消費者喜愛嘗試柬埔寨貓山王品種。他說，柬埔寨的榴槤種植戶可以生產出與馬來西亞品種差不多的榴槤，加上外國對柬埔寨榴槤產業的投資和技術援助，特別是來自中國的投資和技術援助，有助於改善榴槤種植產業。

除了柬埔寨，寮國通訊社也曾披露，印尼也準備開始向中國出口榴槤，寮國種植者亦正在探索進入中國市場的機會。

分析人士表示，中國決定允許柬埔寨榴槤進口，使其能夠鞏固與親中但收入相對較低的東南亞國家之間的關係，同時在貿易戰中促進中國與美國以外國家的貿易。

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