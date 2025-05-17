晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

桃市府標售埔頂營區10筆住宅區土地 地王底價10.8億元

2025/05/17 16:28

桃市府標售埔頂營區10筆住宅區，總面積5.72公頃、地王底價10.8億元。（地政局提供）桃市府標售埔頂營區10筆住宅區，總面積5.72公頃、地王底價10.8億元。（地政局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府將於6月18日上午10時辦理大溪埔頂營區區段徵收開發案抵費地標售，表標售10標10筆住宅區土地，土地的建蔽率均為50%、容積率240%，土地面積從3千至7千餘平方公尺，合計5.72公頃，其中大溪仁埔18號住宅區，面積7785平方公尺，標售抵價高達10.8億元，為此次標售的地王，工程於明年9月完工後才會辦理土地點交。

地政局蔡金鐘局長表示，埔頂營區距國道3號大溪交流道約2公里，區內正興建大溪埔頂轉運站，交通十分便利；周邊環境鄰近大溪埔頂公園、仁和國小、仁和國中及大溪老街商圈，生活機能完善，意者於6月18日上午9時前，將投標相關文件寄達「桃園郵政第7-107號信箱」參與投標。

蔡金鐘局長表示，本次規劃釋出10標10筆住宅區土地，每筆土地面積為3千至7千餘平方公尺，面積合計約5.72公頃。本案位於南桃園交通要道，距國道3號大溪交流道約2公里，區內刻正興建大溪埔頂轉運站，交通十分便利；周邊環境鄰近大溪埔頂公園、仁和國小、仁和國中及大溪老街商圈，生活機能完善，有意投標者請勿錯過。

標售相關資訊可至地政局區段徵收科、桃園市各區公所、各地政事務所索取相關資料，亦可至桃園市政府地政局網站（http://land.tycg.gov.tw/）閱覽及下載，電話03-3322101轉6659。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財