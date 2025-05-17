護國神山好威！研究機構揭台積電毛利率可望衝上65％

研究機構稱，到2030 年，台積電毛利率上看65%。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體研究機構SemiAnalysis 在社群平台PO文指出，台積電已承諾在美投資1650億美元，雖然會稀釋毛利，鑒於台積電擁有定價能力及更高的產能利用率、先進封裝毛利率的提高，預估2030 年毛利率可望衝上65%。

SemiAnalysis 指出，台積電已承諾在美國投資1650美元，雖然這會稀釋毛利，「但我們認為台積電預計在 2030 年毛利率將達 65%，延續過去20年高毛利率的態勢」。

請繼續往下閱讀...

SemiAnalysis 認為，台積電高毛利主要驅動力有3，一是領先的定價能力及更高的產能利用率；二是先進封裝毛利提高；三是消除暫時的毛利率阻力。

SemiAnalysis 說明，台積電目前以60%以上的毛利率運營台灣晶圓廠，台積電應能利用其在尖端領域的準壟斷地位，推動平均售價上漲 3%，高於成本上漲。定價能力和更高的產能利用率，應該會推動台灣晶圓廠毛利率上揚。

另外，先進封裝/其他收入目前占台積電總收入的 13%。CoWoS 擴大、HBM 基礎裸晶（base die）關係和 CPO （矽光子）功能加深客戶的依賴，並使台積電的代工地位更具優勢。SemiAnalysis 說，雖然目前可能是毛利率約50% 的業務，但我們認為台積電可以達到 60% 的毛利率。

SemiAnalysis 稱，台積電目前面臨 8-11 個百分點的毛利率逆風，超過一半的不利因素是結構性的，新節點（N3）、海外晶圓廠和電力成本累計構成 5-8 個百分點的不利因素（指對毛利率負面因素），但台積電毛利率預計落在 50%-60% 左右。

SemiAnalysis 總結，「我們認為，台積電應該能夠繼續利用其在尖端領域的霸主地位，推動毛利率攀升，直到本世紀末，其定價能力和規模足以抵消海外晶圓廠擴建對毛利率的稀釋」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法