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經長訪德州深化供應鏈合作 德州貿易投資中心下半年成立

2025/05/17 14:21

經濟部長郭智輝與產發署長邱求慧、貿易署長劉威廉、工研院長劉文雄等人訪問德州，推動供應鏈合作。（經濟部提供）經濟部長郭智輝與產發署長邱求慧、貿易署長劉威廉、工研院長劉文雄等人訪問德州，推動供應鏈合作。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普大推美國製造，德州成為台商投資熱區，經濟部長郭智輝10日出發前往美國，展開近一周的訪問行程，16日特別拜會德州州長艾伯特，並出席眾議院院會，經濟部已規畫於今年下半年在德州設立貿易投資中心，雙方將強化在半導體及AI等領域合作。

此行郭智輝先出席美國商務部於華府舉行的「選擇美國投資高峰會，15日前往德州北部謝爾曼（Sherman）出席環球晶圓新廠啟用典禮，再轉往休斯頓參訪鴻海伺服器廠，並與當地主要台商負責人舉行座談，瞭解台商在德州投資情形、並聽取臺商對強化臺美經貿合作關係建言。

郭智輝等人16日轉往德州首府奧斯丁訪問，拜會艾伯特（Greg Abbott）及眾議院議長Dustin Burrows外，並在州眾議員陳筱玲安排下，受邀出席眾議院院會，接受Burrows眾議長表彰郭智輝對促進臺灣與德州經貿關係貢獻。

郭智輝在去年7月與德州州長艾伯特在台灣簽署「德州－台灣經濟發展意向聲明」，雙方將在半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域加強合作。此次郭智輝也特地回訪德州，並拜會艾伯特，討論如何落實該意向聲明，進一步促進雙方的投資及經濟夥伴關係。

艾伯特在會談中說明德州的友商經濟環境，包括低稅率、合理的投資法規，以及德州具有高品質的勞動力及完善的職業訓練計畫等。

郭智輝則說明台商在德州投資現況，以及經濟部規畫於今年下半年在德州設立貿易投資中心。雙方並討論如何透過建立科技產業園區，以及強化在半導體及AI等領域合作，期建構臺灣與德州更強韌的供應鏈夥伴關係。

經濟部產發署長邱求慧也在臉書寫下「從華府到德州，為台美合作繼續打拼」。他指出，經濟部團隊參加環球晶德州新廠的開幕典禮，環球晶董事長徐秀蘭在典禮上宣布再加碼投資40億美金，為台美供應鏈合作注入強心針。

隨後又飛往休士頓，與當地台商座談，了解在美投資營運的需求與挑戰，並前往鴻海工廠參訪，親眼見證台灣廠商在德州的深耕與茁壯。

邱求慧也透露，經濟部團隊拜會州長、州眾議會議長及多位州眾議員，爭取更多有利台商的政策與法律。他特別點名感謝來自台灣的眾議員陳筱玲協助安排，讓經濟部有機會在州眾議會內與朝野眾議員們深度交流，獲得許多未來強化雙邊合作的具體結論。

經濟部補充，德州是美國本土面積最大、人口與經濟規模第二大州，2024年臺灣是德州第四大進口來源國，雙方貿易總額達255.85億美元，成長率19.91%。

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