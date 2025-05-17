美擬中國晶片商出口黑名單 中芯、長鑫存儲入列

美國川普政府已編制一份將中國主要晶片製造公司列入出口的黑名單。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府已編制一份將中國主要晶片製造公司列入出口的黑名單，但有些官員希望暫緩公布，以避免損害近期與中國達成長期貿易協議的努力。

英國金融時報指出，據五位知情人士透露，美國商務部已編制一份中國公司名單，將添加到「實體名單」中，其中包括記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）和中芯國際。

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多名知情人士表示，負責監管出口管制的商務部工業和安全局起草一份名單，中芯國際和長江存儲已在名單上。但由於中美兩國週末在日內瓦達成貿易協議，同意在90天內削減互惠關稅，以促進達成更廣泛的貿易協議，這項措施的推出時機變得複雜。

一些川普政府官員認為，現在對關鍵中國集團實施出口管制可能會危及談判。但也有人指出，共和黨人批評拜登政府推遲對中國採取競爭行動，以助長他們所謂的「殭屍外交」。

長期以來，美國對中國的鷹派一直將矛頭指向長鑫存儲，該公司在全球Dram記憶體晶片市場的市占正迅速擴大。該晶片製造商也致力於成為高頻寬記憶體（HBM）開發領域的參與者，這對於運行人工智慧模型至關重要。

將這些晶片製造商列入出口黑名單是美國的最新舉措，旨在使中國更難獲得可用於軍事現代化的美國先進晶片和晶片製造技術。如果沒有政府許可，美國公司就無法向實體名單上的中國集團出售產品，而獲得政府許可的難度已經越來越大。

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