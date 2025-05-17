黃仁勳專機停松山機場6天 民航局曝實際收費

輝達執行長黃仁勳日前搭乘私人飛機來台，包括本報在內各家媒體報導停留6天的費用達6萬多元。交通部民航局今天（17日）主動說明，所有媒體報導都錯誤，正確數字應為9萬5562元。（中央社）

〔記者吳亮儀／台北報導〕輝達執行長黃仁勳日前搭乘私人飛機來台，包括本報在內各家媒體報導停留6天的費用達6萬多元。交通部民航局今天（17日）主動說明，所有媒體報導都錯誤，正確數字應為9萬5562元，如果有使用空廚，每次會加收714元。

包括本報在內，許多媒體報導黃仁勳的私人飛機來台並停放在松山機場，6天收費約6萬多元。民航局指出，這種計算方式來源不清楚且從未有媒體向民航局查證，「報導稱一共收費6萬多元是錯誤的」。

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民航局解釋，主要錯誤是停留費每天應為1萬1660元，不是7千多元；另外還有安全服務費、地勤機坪使用費等。如果黃仁勳的飛機真的停留6天，沒有使用空廚的情況下，正確數字應為9萬5562元，如果有使用空廚，每次會加收714元。

另外，民航局也指出，私人飛機通常會利用商務中心通關，這部分，負責商務中心營運的業者會另外收取額外費用。

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