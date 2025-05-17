川普稱願意前往中國和習近平見面 討論「這些事情」

美國總統川普表示，他願意親自前往中國與習近平會面。圖為2017年2人在北京會面。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，他願意親自前往中國與習近平會面，討論外交與經濟議題。

在《福斯新聞》（Fox News）週五（16日）播出的訪談中，當被問及是否希望在出訪時與習近平會面時，川普回應說：「我當然願意」，並補充說美中關係「非常重要」。

請繼續往下閱讀...

《彭博》報導稱，川普第二任期多次表達與習近平對話的意願。本週稍早，川普預測在貿易戰達成暫時停火協議後，2人可能會透過電話進行交談。這場貿易戰因川普對中國商品大幅加徵關稅而爆發。

根據這項為期 90 天的協議，美方已將對中國進口商品的關稅從原本的 145% 下調至 30%，而中方對美國商品的關稅則降至 10%。

儘管川普釋出願與中國領導人接觸的訊號，但他仍將自己剛結束，對於沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國的中東訪問行程，定位為一項戰略舉措，目的在於讓這些國家遠離中國的勢力範圍。

川普談到這3個阿拉伯國家時說：「他們本來打算靠向中國，視中國為主要靠山，但這不會發生。」他補充說，這些國家「對我們來說極為重要，必須維持在我們的陣營之中。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法