台股本週漲幅全球第5高 投顧喊話 「逢高謹慎」

台股短線漲多，本週漲幅全球第5高，投顧業者建議「逢高謹慎」。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股反彈上漲，一週漲幅達4.44%，排名全球第五大漲幅。對此，國內投顧機構表示，大盤可望繼續前進，尤其下週期間正好迎520行情，預期多方會在此前趁勢拉高，不過「股價可能衝高，逢高須謹慎。」

本週美中意外達成貿易協議，台股在國際利多消息與產業輪動驅動下呈現震盪走高的格局，市場信心逐漸恢復。

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根據統計，全球股市一週以來，漲幅最多的股市依序為費城半導體上漲10.20%、阿根廷 漲9.65%、NASDAQ漲7.15%、S&P 500漲5.27%以及台灣加權指數漲4.44%。換言之，台股一週漲幅是全球第五強。

永豐投顧表示表示，從大盤走勢看，台股持續上漲，但投資人逐次加碼，所以逐步推進。因為貿易戰利多一躍而過季線反壓，後面唯有年線壓力，而年線恰與三月中整理平台重合，預期賣壓會增大。

對此，法人建議，接近壓力區逢高賣短。觀察台股走勢，22000點以上有年線與三月中整理平台，套牢籌碼聚集壓力大。再往上則是過去一年密集整理區23000點，賣壓更難以突破，因為市場產業利多帶動指數，甚至有外資大量買盤追進，建議逢高賣短獲利。

永豐投顧直言，利多消息圍繞衝高謹慎，經過美中意外協議，四月CPI數據也沒有太大波動，市場樂觀情緒恢復，下週又有台北電腦展，輝達黃仁勳要演講，事件炒熱氣氛，均有利電子股表現，股價可能衝高，逢高須謹慎。

綜合以上說法，大盤可繼續前進，期間正好有520時節，預期多方會在此前趁勢拉高，迎合投資人的臆測，建議指數達到年線後減碼觀望，量大強勢股逢高減碼，不要擴大部位。永豐投顧預估，指數區間21000點~22500點。

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