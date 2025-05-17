看壞AI股？《大賣空》本尊貝瑞出手布局、做空輝達

電影《大賣空》（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電影《大賣空》（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）旗下的Scion資產管理公司（ Scion Asset Management），在今年第1季幾乎清空了所有股票投資組合，僅保留了對化妝品巨頭雅詩蘭黛（Estee Lauder）的一小部分多頭持倉，與此同時，貝瑞也對輝達（Nvidia）及與中國相關的股票下了新的看跌賭注。

《彭博》報導，根據本週公布的13F法規申報文件，貝瑞第1季買入了針對輝達的賣權 （Put Options），這能在輝達股價下跌時獲利。貝瑞也做空了阿里巴巴、百度、京東和拼多多等中概股，而這些股票皆是貝瑞在過去幾季中的重要做多持股。

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這波重大的投資組合調整，正值一群中國科技公司在年初出現強勁反彈之際，當時DeepSeek橫空出世，市場對 DeepSeek 推出的低成本人工智慧（AI）模型感到憂慮，進一步引發輝達股價下跌，並加劇市場不安情緒，加上投資人對川普即將針對多國進口商品加徵關稅的行動感到緊張。

值得注意的是，貝瑞自2024年第4季便已開始減持一些中國科技股，並減持阿里巴巴與京東等中概股的部位。

Scion資產管理公司並沒有回應評論請求。

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