市場風向變了？國際油價週線連2紅 「這件事」成關鍵轉折點

國際油價週五（16日）收高。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易緊張情勢緩解，國際油價週五（16日）收高，創下連續第2週週線上漲，不過市場對伊朗與OPEC+可能增加供應的預期壓抑了漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲87美分，或1.4%，收每桶62.49美元，本週上漲1%。

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布蘭特原油期貨上漲88美分，或1.4%，收每桶65.41美元，本週上漲2.4%。

在前一個交易日，市場因預期美伊核協議可能達成、進一步解除制裁，恐將使伊朗原油重返全球市場，導致油價一度下跌超過2%。

BOK金融公司交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「由於OPEC+預期將增加原油產量，加上美伊核協議達成的可能性升高，空頭交易再次出現。」

他補充：「短期來看，隨著地緣政治局勢降溫，未來幾個月強勁的季節性旅遊需求將成為抵消供應增加的關鍵。」

美國總統川普週四表示，美方即將與伊朗達成核協議，並稱德黑蘭「某種程度上」已同意協議條件。然而，1位熟悉談判情況的消息人士指出，雙方仍有若干問題待解決。

ING分析師在一份報告中指出，若核協議促成制裁解除，伊朗將可提升原油產量，估計每日將增加約40萬桶的供應。

美國和中國本週同意對貿易戰實施90天暫停期，期間雙方將大幅降低關稅，激勵了投資人信心。

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