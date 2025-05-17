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黃金本週崩慘了寫「1紀錄」 3000美元關鍵保衛戰凶多吉少？

2025/05/17 08:40

週五（16日）黃金價格下挫。（路透資料照）週五（16日）黃金價格下挫。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（16日）黃金價格下挫，本週下跌 4.1%，寫下去年11月以來最大跌幅，主要是本週初宣布的美中貿易休兵90天消息，讓貿易緊張局勢下滑，而根據目前趨勢，fxempire分析支持金價恐回落至2800美元。

紐約黃金期貨下跌1.6%至每盎司3188.25美元；黃金現貨價下跌1.2%，報每盎司3187.2美元。

黃金本週下跌 4.1%。《路透》等媒體報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「美中貿易戰解凍，提振了整個市場的風險胃納，這個轉變促成了期貨交易員之間的獲利了結，特別是黃金市場，並造成一整個禮拜的平倉潮。」

在緊張局勢和緩的帶動下，美股三大指數週線上漲。

WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Sha指出，這一週來，一直能聽到有關貿易談判的樂觀訊號，因此美元持續上漲，對黃金價格造成了壓力。

根據目前趨勢，FXEmpire則分析支持金價恐回落至2800美元，並考慮到目前的下跌速度，這種趨勢可能會持續到年中。

黃金被視為規避經濟和地緣政治動盪的避險工具，且通常在低利率環境中表現良好。

美國近期經濟數據比預期差、且通膨減緩，都強化了聯準會（Fed）今年降息的可能性。市場如今預估，Fed 將從9月起恢復降息，今年降息兩次。

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