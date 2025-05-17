中國真的在賣美債！已跌至第3大持有國 被「這國」超車

美國財政部數據顯示，中國在3月減少對美國公債的持有量。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在3月減少對美國公債的持有量，這讓英國首次取代中國，成為第2大海外美債持有國。

根據美國財政部週五（16日）公布的數據，3月外國對美國公債的購買連續第2個月上升，創下新高，3月海外持有的美國公債規模增加2331億美元，達到9.05兆美元。

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不過「大債主」之一的中國在3月卻出現減持狀況，共減少了約189億美元美國公債，使其持有量下滑至7654億美元，據了解，中國的持有量變化，反應其淨賣出276億美元的「美國長期公債」的狀況。

而英國在3月增持了290億美元美國公債， 來到7793億美元。這導致英國超越中國，創20多年來首次超過中國，成為第2大海外美債持有國。至於中國在2019年前是美國公債的最大持有國，但後來被日本超過。

日本仍是最大海外美債持有國，在3月增持了49億美元，連續第3個月增持美債，總額來到1.13兆美元。

另外值得注意的是，加拿大的美國公債持有量增加了201億美元，達到4262億美元。比利時持有的美國公債增加了74億美元，達到4021億美元。據市場分析師表示，比利時持有的美國公債中，部分可能是中國的託管帳戶。

開曼群島作為對沖基金等槓桿投資者的熱門註冊地，其美國公債持有量在3月也上升375億美元，至4553億美元。

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