買美債前先想清楚？美國信評再被砍 穆迪摘除最後「AAA」頂級評級

穆迪（Moody's）週五（16日）調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪（Moody's）週五（16日）調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」，穆迪對於美國日益膨脹、已達36兆美元的公債規模感到擔憂。此舉可能使美國總統川普削減稅負的努力更加困難，並對全球市場造成連鎖衝擊。

穆迪自1919年首度賦予美國最高等級「Aaa」評等，此次調降一級至「Aa1」，而這次降評後，穆迪給予美國的信評展望是「穩定」。值得注意的是，投資人在債市籌資時，通常依據信用評級來評估政府與企業的風險水準。評級愈低，融資成本通常愈高。

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此次信評調降正值市場動盪之際。川普近幾週來對主要貿易夥伴加徵關稅，引發投資人對通膨壓力與經濟急劇放緩的憂慮。

對沖基金Tolou Capital Management執行長哈基米安（Spencer Hakimian）指出，若沒有重大經濟利多消息可推升對美債避險需求的話，長天期美國公債殖利率可能因評等遭降而進一步上揚。

金融公司Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）表示：「這項消息出爐的時間點非常敏感，市場極度脆弱，因此很可能出現劇烈反應。」

此次信評調降於週五市場收盤後發布，導致美國公債殖利率上揚。分析師表示，當市場週一（19日）重新開盤時，投資人可能會更加謹慎。

穆迪在週五在聲明解釋：「歷屆美國政府與國會始終未能就扭轉龐大年度財政赤字與不斷攀升的利息支出達成共識。」

川普正推動共和黨控制的國會通過法案，來延續2017年減稅政策，而穆迪這次信評調降，發生於該延稅法案在參議院程序表決中卡關的狀況。穆迪認為，目前所討論的財政提案不太可能帶來持續且多年的赤字縮減，並預估聯邦債務負擔將從2024年的GDP的98%，上升至2035年的約134%。

穆迪調降信評的消息引發川普陣營不滿。川普前高級經濟顧問、現任傳統基金會（Heritage Foundation）經濟學家摩爾（Stephen Moore）批評此舉不像話，他告訴路透社：「如果美國政府背書的國債都不是3A資產，那什麼才是？」

國際三大信評機構中，穆迪是最後一家對美國做出調降信評的機構。標準普爾（S&P）早在2011年美國債務上限危機後，就已剝奪美國「3A」評等，成為首家調降美國信評的大型機構。惠譽（Fitch）則是在2023年8月將美國主權評等下調，惠譽當時指出，美國財政狀況預期惡化，以及多次在債務上限問題上臨近違約邊緣，威脅政府償債能力。

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