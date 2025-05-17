黃仁勳專機抵達台灣！松山機場停6天「2繳費金額」曝光

輝達執行長黃仁勳抵台。（美聯社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳昨日搭乘私人飛機「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500）抵台，而他此次預計將在台停留6天時間，這段期間私人飛機都將停在機場專用停機棚，對此相關人士透露總計起降費、停場費，黃仁勳得繳納約新台幣6萬4880元給機場。

綜合媒體報導，黃仁勳16日抵台後，晚間與台積電董事長及台積電高層，在台北私房菜「鄒記食舖」密會，預計今日和張忠謀有重量級飯局。

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黃仁勳此次回台行程，除與產業大老餐敘外，還會為市壯運擔任聖火「科技」代表，另外預計19日登上北流舞台發表重要演說。

據悉黃仁勳此次將停留在台灣6天的時間，他的專機也將停在台北松山機場。

相關專業人士分析，龐巴迪 Global 7500是現今市場上最重的超遠程商務噴射機之一，以它最大起飛重量（MTOW）11萬4850磅（約5萬2095公斤）來看，預計黃仁勳得繳納2萬元的「起降費」，再加上停放6日、每日約7480元的「停場費」，總計為6萬4880元。

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