道瓊勁揚331點！美股週線收紅 輝達單週飆16％

美股週五多上漲。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管經濟數據顯示消費者信心惡化，但受美中關稅休戰的提振，週五華爾街主要股指上漲。道瓊工業指數勁揚331.99點、0.78%，這波漲勢道瓊也轉為年內正報酬。標普500指數上漲0.70%，為連續5個交易日收紅，那斯達克指數上漲0.52%，費城半導體指數小跌0.21%，台積電ADR平盤，收在194.22美元。

綜合外媒報導，密西根大學消費者調查顯示，5月消費者信心指數下滑，而一年期通膨預期從上個月的6.5%飆升至7.3%，然而投資者對疲軟的數據泰然處之。本週，標普500指數上漲約5.3%，那指上漲7.2%，道瓊上漲3.4%。輝達本週漲幅達16%，Meta上漲8%，蘋果上漲6%，微軟上漲了3%。

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自從本週稍早美中官員就關稅措施達成90天休戰協議以來，股市強勢反彈，緩解投資人對全球貿易緊張局勢升級和經濟風險上升的擔憂，華爾街也希望未來幾週貿易情勢會更加明朗。

美國總統川普週五表示，他的政府將向許多國家發送信函，詳細說明新的關稅稅率，可能在未來兩到三週內，這些信件將取代美國與那些沒有時間會面的國家進行貿易談判。

道瓊工業指數上漲331.99點或0.78%，收42654.74點。

那斯達克指數上漲98.78點或0.52%，收19211.1點。

S&P 500指數上漲41.45點或0.7%，收5958.38點。

費城半導體指數下跌10.26點或0.21%，收4922.19點。

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