不給北京面子 歐盟駐中官員：無意重啟歐中投資協定談判

歐盟駐中代表團貿易與投資處處長漢諾寧（Marjut Hannonen）。（圖擷取自歐盟駐中代表團）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，歐盟駐中代表團貿易與投資處處長漢諾寧（Marjut Hannonen）近日在北京舉辦的一場紀念中歐建交50週年的論壇上發表演說指出，過去15到20年間，因中國設置了更多商業壁壘，歐盟與中國的貿易關係持續惡化，歐盟無意重啟有關「歐中投資協定」（CAI）的談判，「目前沒有這方面的打算」，形同賞了北京一巴掌。

2021年3月，歐盟、英國、加拿大和美國因中國在新疆侵犯維吾爾等少數民族人權問題對中國官員實施協調性制裁後，北京當局隨即採取了一系列反制措施。2021年5月，歐洲議會表決通過凍結「歐中投資協定」的審批程序。

請繼續往下閱讀...

《南華早報》報導指出，包括前中國駐歐盟大使傅聰在內的中國官員一直在遊說，敦促歐盟就陷入僵局的「歐中投資協定」重新舉行談判。

近日歐盟與北京的關係出現了一些緩和的跡象。4月底，中國解除了對5名歐洲議會議員及其人權小組委員會的制裁，這引發了外界猜測北京方面希望重啟「歐中投資協定」的談判。

但漢諾寧在論壇上說：「我們與中國之間有很多問題需要解決。我們應該專注於解決這些問題，並將時間和精力投入其中。」

漢諾寧說，中歐經濟關係中仍有亮點，例如服務業，但重大挑戰依然存在，包括北京對國內企業的巨額補貼，以及將其貿易政策「武器化」，中國產能過剩的問題非常嚴重，且正不斷在加劇，甚至波及各個行業。

「歐中投資協定」耗費逾7年、30幾回合談判，於2020年年底完成談判，該協定必須經由歐洲議會和會員國批准才能生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法