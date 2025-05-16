擴大ESCO深度節電 經部設3段式獎勵金、單家上限享1億

經濟部今天公告「節能服務業獎勵要點」，透過累進獎勵機制及AI智慧能源管理加碼誘因，鼓勵ESCO業者投入節能。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣推動二次能源轉型，深度節電為重點項目，經濟部於16日公告「節能服務業獎勵要點」，透過累進獎勵機制及AI智慧能源管理加碼誘因，採用三段式級距設計獎勵金額，其中，超過700萬度部分，最高每度獎勵4元，以鼓勵節能ESCO業者投入大型、技術門檻較複雜節能專案，經濟部說明預計投入獎勵金總額9.5億元，可望帶動約5.9億度節電量。

經濟部表示，節能服務業（ESCO）採科學計量方法協助企業進行節能改善，並提供節電效果及財務分析，以具成本效益方式落實節能，為我國推動深度節能重要夥伴。

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本次獎勵對象為ESCO業者，依ESCO業者提供服務所創之節電成效，採用三段式級距設計獎勵金額：節電量超過110萬度至350萬度部分，每度獎勵2元；超過350萬度至700萬度部分，每度獎勵3元；超過700萬度部分，每度獎勵4元。

此外，為鼓勵ESCO協助企業投入AI智慧能源管理，提升節電成效，本次計畫針對導入能源管理系統（EMIS）的節電範疇，每節省1度電再加碼獎勵1元。

能源署說明，每家ESCO業者最高獎勵金額以1億元為上限，預計投入獎勵金總額9.5億元，可望帶動約5.9億度的節電量。詳細受理申請期間、申請方式及節電專案要件等事宜，將另行公告。

經濟部統計，自去年推動深度節能以來，截至今年5月，累計節電已達63億度電，可供超過151.7萬戶家庭一整年用電量。

為加速公民營企業落實節電，經濟部以ESCO為推動重點，除設立50億元ESCO專案貸款信保機制，以及提高能源大用戶（契約用電容量超過1萬kW）節電目標為1.5%外，並透過本次獎勵計畫加強財務誘因，帶動更多企業落實節能行動。

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