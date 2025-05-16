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與台積電團隊晚餐暢談3小時 黃仁勳讚氣氛很棒

2025/05/16 23:08

輝達執行長黃仁勳（右）16日與台積電董事長魏哲家（左）共進晚餐，暢談3小時後兩位人才一起步出餐廳。（中央社）輝達執行長黃仁勳（右）16日與台積電董事長魏哲家（左）共進晚餐，暢談3小時後兩位人才一起步出餐廳。（中央社）

〔中央社〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台北市私廚「鄒記食舖」，與台積電董事長魏哲家及高階主管、輝達團隊共進晚餐約3小時，他走出餐廳向媒體表示，來台北的第一餐總是跟魏哲家一起吃晚餐，並大讚氣氛很棒。

媒體詢問是否還要去逛夜市，黃仁勳打趣回覆，「我不能告訴你」，但稍後又說要回去睡覺，代表此次來台首趟夜市行程還得再等等。

談到晚餐時台積電團隊是否有分享技術上的新進展，黃仁勳表示，「週一演講再談」。

民眾詢問黃仁勳是否相信美國總統川普（Donald Trump），他明確回覆「是」，因為川普對於美國未來方向有很棒願景，而且對台灣是好事。

除了輝達團隊之外，今天出席晚宴的台積電高層包括董事長暨總裁魏哲家、人力資源資深副總經理何麗梅、法務長方淑華、財務長黃仁昭、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，以及兩位執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑，黃仁勳女兒黃敏珊也參與晚宴。

大批媒體與民眾在餐廳外面的窄巷等候多時，甚至越晚人潮越多，現場民眾忍受高溫只為見上這位科技巨星一面，更有不少人帶小孩前來。

黃仁勳於晚間約9時30分步出餐廳，媒體和民眾蜂擁而上，面對無論是筆電或棒球等各式各樣的簽名要求，他都一如往常來者不拒，足足簽了10分鐘才搭車離去，還一度造成單行道後方車陣回堵，讓附近居民見識到黃仁勳的魅力。

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