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新光金董事李增昌、資訊長林國彬 申報出清新光金持股

2025/05/16 22:28

新光金董事李增昌和資訊長林國彬，申報出清新光金持股。（資料照）新光金董事李增昌和資訊長林國彬，申報出清新光金持股。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控董事李增昌和資訊長兼副總經理林國彬，雙雙在今申報出清所持有的新光金股票，分別為8000張和490張，出售期間為5月19日至6月18日。這是繼新光金創辦人吳東進的子女吳欣盈和吳昕東，先後拋售新光金股票後，有其他董事和經理人跟進。

李增昌在2023年6月卸下新光銀行董事長一職，仍是新光金董事、新光吳火獅文教基金會法人董事代表人，被認為是支持吳東進一派。

李增昌從去年4月在新光金董事會上，就重啟與台新金控合併一案的表決，即和吳欣儒、賴慧敏以及許永明等人投下反對票；同年7月前新光新董事長陳淮舟因個人健康因素提出請辭，新光金召開臨時董事會，通過由魏寶生兼任新光金董事長，但吳欣儒投下反對票，李增昌及賴慧敏棄權。

2024年8月新光金董事會表決通過和台新金換股合併，李增昌和吳欣儒、許永明投下反對票，賴惠敏則棄權。李增昌當時反對理由為，此案時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值。

林國彬則是在2023年8月由新光人壽資訊長兼副總經理，調任為新光金控資訊安全長兼副總經理。

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