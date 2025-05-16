曾害輝達市值一夜噴掉17兆！ DeepSeek 使用率雪崩近6成慘兮兮

最新報告顯示，DeepSeek 使用率雪崩。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek 最新模型 R1 在全球排名取得驚人成就，曾在今年初血洗華爾街，輝達1月27日狂瀉逾16%，市值一夜蒸發5890億美元（約台幣17.8兆），引發市場焦慮，多國政府及許多企業更憂心敏感資料「被送中」禁止下載。如今，面對競爭對手湧現，DeepSeek R1使用率已由2月峰值的7%跌至4月底的3%，暴跌57%。

綜合《香港經濟日報》等港媒報導，中國DeepSeek年初取得高度關注後，使用率急速回落。AI大模型整合應用平台Poe發布最新報告顯示，在文本AI大模型上，Poe用戶選用DeepSeek的比例，從2月高峰的7%降至4月底的3%，報告直言DeepSeek的「病毒式時刻有所減弱」。

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至於美國OpenAI的GPT-4.1 則因新增「吉卜力風格」等文生圖功能後而使用率大增，在發表數週內，占比迅速增加至9.4%。

報告並稱，中國短影音平台快手發布的視覺生成大模型「可靈」（Kling），迅速獲得逾30%使用率，特別是Kling-2.0-Master，在4月底發布的三週後就在Poe全部影音生成中達到約20.9%市占率，成為黑馬。

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