沛星AI技術優化發酵 首季客戶流失率創歷史新低

沛星互動科技首季表現受惠於營運槓桿擴張與AI技術優化所帶來的成效。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180）首季表現受惠於營運槓桿擴張與AI技術優化所帶來的成效，企業客戶數更年增15%，單一客戶平均季營收（ARPC）年增10.1%，流失率創歷史新低，淨收入留存率（LTM NRR）維持118.7%，展現業務黏著力與持續的商業價值創造能力。

沛星今年首季營收94億日元（約新台幣19.47億元）、年增27%，毛利率52.3%，營業利益率2.1%；息稅折舊攤銷前盈餘11億日元（約新台幣2.28億元）、年增45%，營業費用佔營收比率年減1.8個百分點，營運效率顯著提升。

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沛星首季繼續推動產品策略與全球佈局，其中，東北亞地區營收年增37%，美國與EMEA（歐洲，中東及非洲）地區年增32%，主要受惠於電商、數位內容垂直產業專案表現突出。單季新客戶貢獻43%增額營收，其餘57%則來自既有客戶，顯示穩定的續約率與擴充動能。

執行長游直翰指出，自從公司完成對AdCreative.ai的併購，未來旗下的AI行銷解決方案創新進度將有助進一步加速，讓沛星從數據驅動邁向創意智慧，強化AI技術綜效，進一步鞏固在全球行銷科技市場的領先地位。

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