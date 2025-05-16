52家紡織業者攻東京展會 創造3.62億元商機

紡拓會徵集我國52家業者前往東京籌辦2025年台灣紡織品展示會。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕為協助台灣紡織業持續拓銷日本市場，紡拓會徵集我國52家業者前往東京籌辦2025年台灣紡織品展示會，根據紡拓會統計，本次展示會現場接單金額158萬美元（約新台幣4766萬元），預估後續接單金額近1200萬美元（約新台幣3.62億元）。

紡拓會今天表示，本次展示會著重於永續環保、機能應用及流行時尚等3大主題，產品橫跨運動、戶外活動、休閒、西裝及制服等領域；我紡織業者創新研發的涼感機能布料、適合用於工裝的高耐磨布料，以及符合永續概念，如由單一材質製成的機械彈性布料、成衣回收製成的布料等，都受到日本買主的矚目。

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紡拓會觀察，日本買主此次的商洽的重點目標，也包括前往越南、緬甸、印尼等東協國家設廠的台灣紡織企業。2天的展會期間共計吸引超過1000名買主到場參觀，包括伊藤忠、東麗、田村駒、丸紅、帝人、蝶理等著名商社，以及知名運動品牌MIZUNO、PUMA、DESCENTE、UNDER ARMOUR、NEW BALANCE，還有戶外、流行服飾、工作服飾品牌與連鎖商場等。

紡拓會提到，日本是全球第4大經濟體，也是全球前3大成衣進口國。依據我國海關統計，日本為台灣紡織品第6大出口市場，去年紡織品及成衣出口至日本總額為2.55億美元（約新台幣76.95億元），其中紗類、布類比重合計達76%。紡拓會後續更將辦理台灣紡織品大阪展示會，協助台灣業者持續拓銷日本市場。

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