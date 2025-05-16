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勞動部勞安所新任所長王厚誠正式上任

2025/05/16 21:29

勞安所今（16）日舉行新任所長布達及宣誓交接典禮，由勞動部部長洪申翰（中）親自主持監交，宣布勞安所所長王厚誠（右）正式就職。（勞動部提供）勞安所今（16）日舉行新任所長布達及宣誓交接典禮，由勞動部部長洪申翰（中）親自主持監交，宣布勞安所所長王厚誠（右）正式就職。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動及職業安全衛生研究所（勞安所）今（16）日舉行新任所長布達及宣誓交接典禮，新任所長王厚誠正式就職，勞動部長洪申翰期許，在新所長帶領下，未來勞安所在各項勞動議題上，都能有更透徹的研究成果，並與國際同步接軌。

勞動部指出，新任所長王厚誠曾任行政院勞工委員會科長、專門委員、副處長、勞動部綜合規劃司司長等多項重要職務，已有30年以上的公職服務年資，並於95年獲選行政院模範公務人員；曾參與就業保險法、性別平等工作法、大量解僱勞工保護法、勞動三法等重大法案的修法工作，具有豐富的勞動政策規劃、跨部門協調與計畫推動經驗。

王厚誠表示，未來將以「責任、創新及務實」期勉自己及勞安所同仁，共同關注新興勞動議題、發揮研究量能及推廣職安衛教育等重點工作，進而發揮勞動部智庫及職安教育推廣的任務與功能。

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