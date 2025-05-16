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黃仁勳、魏哲家今在鄒記餐敘 會談中東AI晶片大單產能？

2025/05/16 20:28

黃仁勳今天晚上與台積電董事長魏哲家餐敘，地點選在鄒記食舖。（翻攝民視）黃仁勳今天晚上與台積電董事長魏哲家餐敘，地點選在鄒記食舖。（翻攝民視）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天抵台，晚上在女兒等人陪同下，率先與台積電董事長魏哲家會面聚餐，地點在他最愛餐廳之一-鄒記食舖，出席者包括台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑、業務資深副總暨副共同營運長張曉強、資深副總何麗梅、方淑華、羅唯仁、黃仁昭等，為兩家在AI晶片深化合作關係進行輕鬆餐會，也為黃仁勳這趟來台與供應鏈廠商互動揭開序幕。

美國總統川普日前訪問中東，宣布放寬對中東盟友的AI晶片出口管制，黃仁勳也出現在沙烏地阿拉伯，並傳出輝達獲得超大訂單，輝達隨後也宣布將向沙國AI新創公司Humain供應超過1.8萬顆GB300 Blackwell晶片。此行來台，市場預期黃仁勳勢必與魏哲家會談產能議題。

美國總統川普近期展開中東外交行程，並與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）談成多項晶片採購協議。外媒報導，川普允許當地購買輝與超微（AMD）的大量AI晶片，其中阿聯的採購數量可能高達百萬顆，主要用於美國企業參與的AI建設計畫。

外媒也報導，傳出白宮AI顧問在協商過程中，沒有排除阿聯邀請台積電前往設晶圓廠的可能性，引起川普政府部分反對官員強烈不滿。由於阿聯為了建立自主半導體製造能力，多年來陸續傳出邀請台積電赴當地設廠，但現實條件限制，台積電並沒有應允前往投資設廠。

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