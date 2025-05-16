台橡與阿朗新科合資新廠完成擴建 NBR年產能4萬噸

台橡（2103）與阿朗新科今天宣佈，在中國江蘇南通合資的新廠完成搬遷擴建。（台橡提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台橡（2103）與阿朗新科今天宣佈，在中國江蘇南通合資的新廠完成搬遷擴建，新廠將生產更豐富和高品質的丁二烯橡膠（NBR），提升年產能至4萬噸，供應中國市場長期成長需求，強化台橡NBR全球供應能力。

台橡公司執行長蔡偉强表示，此專案順利完成是台橡與阿朗新科攜手支持NBR客戶的另一里程碑，借助阿朗新科在NBR領域的全球領先地位，以及合資工廠的在地營運優勢，合資公司將能掌握產業發展新契機，推動業務邁向永續成長。

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阿朗台橡（南通）化學公司是由阿朗新科和台橡公司持有 50%股權的合資企業，2021年12月宣布將其合資公司從江蘇省南通經濟技術開發區（NETDA）化工園區北區遷至南區。

為因應當地市場對高性能合成橡膠日益增長的需求，合資公司在持續生產 Krynac 與 Taipol系列產品的基礎上，進一步導入具備快速硫化特性的Perbunan牌號，該新牌號廣泛應用於汽車、航空、石油與天然氣，以及食品接觸材料等關鍵領域，進一步強化市場競爭力。

台橡子公司申華化學為中國重要合成橡膠供應商，今日也舉行搬遷專案新廠開業典禮，新廠啟用後年產能自原有 17 萬噸提升至 22萬噸，進一步落實台橡深化在地供應的經營方針，持續回應市場成長需求。

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