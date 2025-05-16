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上櫃公司Q1獲利王 信驊、信立、印能科技排前三

2025/05/16 18:25

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告上櫃公司第一季總體表現。在847家依規定申報財報的公司中，有獲利者共計595家，約佔總體的70%。其中每股稅後盈餘（EPS）最高的是股王信驊（5274）、第一季EPS為23.46元，其次為塑膠股信立（4303）、EPS為15.93元，半導體設備廠印能科技（7734）EPS則為10.79元，排名第3。

上櫃公司第一季EPS排名第4至第10位的公司分別為鈊象（3293）EPS為9.32元，排名第4；弘塑（3131）EPS為8.74元，排名第5；營邦（3693）EPS為8.43元，排名第6；新普（6121）EPS為7.74元，排名第7；旺矽（6223）EPS為7.68元，排名第8；寶雅（5904）EPS為7.48元，排名第9；精測（6510）EPS為6.75元，排名第10。

櫃買中心指出，第一季有獲利的上櫃公司共計595家、佔比70%，相較去年同期成長的公司則有410家、佔比48％；在每股稅後盈餘方面，10元以上者計有3家，5元以上、未達10元者計13家，2元以上、未達5元者計78家，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。

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