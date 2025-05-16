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新台幣連3紅！本週勁揚1.36角 收30.172元

2025/05/16 17:33

新台幣本週勁揚1.36角。（記者陳梅英攝）新台幣本週勁揚1.36角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕週五台股台低走高，收漲逾百點，新台幣兌美元匯率與亞幣同步走強，盤中最高升抵30.088元、逼近30元整數大關，尾盤央行調節，最後收在30.172元、升值1.7分，匯價連3紅，成交量略微放大至20.18億美元。

台股今天漲113.44點，收在21843.69點，三大法人合計買超116.89億元。其中，外資續買超157.13億元。

美國最新公布的消費數據不如預期，美元回落，主要亞幣全面走升。根據央行統計，美元指數今日下跌0.18%，韓元強升0.57%，日圓升0.44%，新加坡幣升0.2%，人民幣升0.16%，相較之下，新台幣升幅僅0.06%，居主要亞幣之末。

本週台幣匯率呈現先貶後升，升值1.36角或0.45%，已連續第七週收紅。

匯銀主管指出，近期亞幣普遍走升，除了市場仍瀰漫在美國施壓亞幣升值氣氛外，聯準會年內有望降息，美元升勢受壓，美中貿易緊張緩解也改善整體風險情緒，吸引國際資金重返亞洲新興市場。其中台股外資連日買超，成為推升台幣的重要動能。

不過，央行對匯市仍保持高度關注，不樂見台幣短期升勢過快，恐引發市場波動。預期在央行積極穩匯下，新台幣將呈現緩步升值格局。

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