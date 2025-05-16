黃金狂歡結束？分析師示警：跌破「此價位」要小心

黃金走勢震盪，分析師提醒投資人留意風險。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週三（14日）暴跌2.2%後，隔天又反彈超過1%，走勢陷入震盪，後市備受關注。Tradu.com 資深市場分析師 Nikos Tzabouras 認為，金價若跌破每盎司3200美元，可能會進一步回檔，未來幾週觀察重點就是貿易戰發展。

Tzabouras 接受礦業網站《MINING EDGE》訪問時稱，在美英達成貿易協議之後，美中互降關稅可視為貿易戰降溫，白宮還指出未來將達成更多此類協議，這種貿易樂觀情緒代表市場趨向風險資產，金價（避險資產）可能出現回檔風險。

請繼續往下閱讀...

不過，他認為，美國與貿易夥伴的協議需要進一步談判，以達成一項全面、持久的協議，不僅與中國，而且與英國及其他國家，實際協議可能更複雜，而且關稅將繼續存在。

Tzabouras 說，貿易戰不確定性不太可能消失，並且一種可以重新點燃黃金避險吸引力的環境，並為價格創造新高打開大門。不只是貿易戰，還有地緣政治不確定性及其他因素，可以支撐金價。

分析師認為，銅走勢也值得關注。（美聯社）

在這種環境下，投資人應該怎麼辦？他強調，投資人需要在動盪的情況下，運用判斷力，如果想留在大宗商品的投資領域，「銅值得關注」，經濟若沒有放緩或沒有外界擔心的那麼糟糕，銅就會受益，當然銅對於AI熱潮來說是不可或缺的。目前Google等大型科技公司重申加大AI領域的投資承諾，這可能會持續推動銅需求。

不過，銅走勢很大程度取決於全球GDP或全情經濟成長的情況，因為銅被用於很多基礎設施，因此，如果又看到經濟蹣跚而行，這對銅又是一個負面消息。對此，Tzabouras 直言，這就說明波動性及不確定性，也是投資人須謹慎行事的原因。

投資人若不想侷限於黃金，還有其他選擇，例如白銀，也具有避險資產的特性。（彭博）

他強調，投資人若不想侷限於黃金，還有其他選擇，例如白銀，也具有避險資產的特性，惟白銀也應用於再生能源，同時也是AI革命應用的一部分，至於其他資金避風港則是採礦公司，表現也非常好。

鑒於過去央行購金行動對金價的支撐，各國央行動向同樣需要關注。Tzabouras 指出，央行購金行動對金價上漲扮演重要角色，將繼續為黃金提供支撐，特別是中國，並在4月連續6個月增加黃金儲備。

對於黃金是否已到頂，這很難說，他稱，我相信這次回檔有進一步的下跌空間，一旦跌破每盎司3200美元水平，可能導致更大的回檔。如果金價保持在這個（3200美元）價位，將持續看多，創新高的道路可望抱持暢通。

被問及未來幾週黃金走勢最關鍵因素是貿易發展嗎？我知道這部是最好的答案，因為我們無法計畫，無法圍繞這她做計劃，現在的情況就是貿易，

至於黃金已到峰值了嗎，這很難說，我相信這次回檔有更深的下跌空間，就是3200價位，技術指標，跌破3200水平可能導致更深的下跌。如果金價保持在這個價位，將持續看多，並保持創新高的道路暢通。

未來幾週黃金走勢最關鍵因素是什麼，貿易談判嗎，Tzabouras 坦言，「我知道這部是最好的答案，現在的情況就是貿易議題」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法