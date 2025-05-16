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伯朗罐裝咖啡5/21起漲至30元 漲幅20％

2025/05/16 17:03

金車食品今天宣佈，240ml鐵罐裝伯朗咖啡系列的建議售價，自5月21日起由每罐售價 25元調漲為30元，漲幅2成。（記者楊雅民攝）金車食品今天宣佈，240ml鐵罐裝伯朗咖啡系列的建議售價，自5月21日起由每罐售價 25元調漲為30元，漲幅2成。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕罐裝咖啡龍頭金車食品今天宣佈，原物料成本調漲，金車經過審慎評估， 240ml鐵罐裝伯朗咖啡系列的建議售價，自5月21日起由每罐售價 25元調漲為30元，漲幅2成。

金車食品表示，近年受氣候變遷嚴重影響，咖啡生產國遭遇乾旱導致產量歉收，全球咖啡豆消耗量亦已超過產量，導致供不應求，又逢全球經濟局勢動盪不穩，國際咖啡豆價格不斷飆漲且屢創新高，主要產區年漲幅逾 2 倍以上。

金車強調，每一罐伯朗咖啡皆堅持採用100%咖啡豆萃取，並於生產過程中嚴格把關，從咖啡生豆篩選、焙炒到咖啡液萃取、充填與包裝，面對原物料、奶粉、包材、人事費用等營運成本不斷上漲等多重嚴峻的成本壓力，決定調漲售價。

金車指出，伯朗咖啡承諾將持續致力於提升品質與食品安全標準，並積極投入友善環境的行動，未來仍將以對咖啡的專業與熱忱，不斷創新，帶給消費者更高品質的咖啡產品。

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